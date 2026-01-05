Лунен календар на красотата: Кога да посетим фризьора (5 – 11 януари)

Изборът на правилния момент за грижа за косата според лунния ден е от ключово значение за нейната жизненост. През тази седмица Луната преминава през знаците Лъв, Дева и Везни, а ето как да съчетаете вашите планове с енергията на звездите:

Луната през седмицата се движи през знаците – Лъв, Дева, Везни и Скорпион

Благоприятни дни за подстригване по лунен ден – 6, 8, 9 януари

* За подстригването: При намаляваща Луна (каквато е през тази седмица) косата расте по-бавно, което е супер за хора, които искат да запазят формата на късата си прическа за по-дълго.

- Знакът Дева (6, 7 и 8 януари): Това е един от най-добрите знаци за всякакви фризьорски процедури – косата става подредена и здрава.

- Знакът Везни (9, 10 и 11 до 12:56ч): Дава много естетичен резултат, но косата може да бъде малко по-въздушна и трудна за фиксиране.

Благоприятни дни за боядисване по лунен ден – 5, 6, 7, 9, 10, 11 януари

* За боядисването: Обикновено гледаме Луната да е растяща (за по-дълготраен и наситен цвят). В периода 5 – 11 януари Луната е намаляваща (след Пълнолунието на 3 януари), което според някои школи е по-добре за по-тъмни цветове или ако искаме боята да не се „отмива“ бързо, но според други е по-рисково за светли тонове.

Луна в Лъв – Време за блясък (5 януари)

Подстригване – Въпреки, че по лунен ден не е подходящо и Луната е намаляваща, Луна в Лъв стимулира косъма да расте по-здрав и жизнен. Идеален момент за хора с тънки коси, които търсят повече обем.

Боядисване: Лъвът обича всичко ярко и забележимо. Денят е чудесен за наситени цветове, които веднага привличат вниманието. Цветът ще бъде сияен и ще ви даде самочувствие.

Луна в Дева – За здраве и перфектна структура (6, 7 и 8 януари)

Девата е знакът на прецизността и е най-добрият период за сериозна поддръжка на косата.

Подстригване (Благоприятни лунни дни: 6 и 8 януари): Това е най-доброто време за оформяне. Подстрижката в тези дни заздравява косъма, предпазва от цъфтеж и помага на косата да запази формата си за много по-дълго време.

Боядисване (Благоприятни лунни дни: 6 и 7 януари): Боята хваща изключително равномерно и покрива перфектно. Ако търсите прецизен резултат, доверете се на дните на Девата.

Луна във Везни – За изтънчен стил и нов нюанс (9, 10 и 11 до 12:56ч)

Везните се управляват от Венера – планетата на красотата и естетиката, затова тук фокусът е върху крайния визуален ефект.

Подстригване (Благоприятен лунен ден: 9 януари): Косата става ефирна и лека. Идеален момент за дамите, които искат по-женствена и разчупена визия.

Боядисване (Благоприятни лунни дни: 9, 10 и 11 януари): Това е най-добрият момент за промяна на цвета или нюанса. Влиянието на Венера придава на косата онзи специфичен, елегантен и „скъп“ блясък.