  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +15
Пловдив: +10 / +14
Варна: +9 / +13
Сандански: +11 / +14
Русе: +2 / +3
Добрич: +7 / +12
Видин: +2 / +2
Плевен: +2 / +4
Велико Търново: +3 / +8
Смолян: +3 / +7
Кюстендил: +8 / +11
Стара Загора: +8 / +12

Арменците празнуват Бъдни вечер и Коледа

  • Сподели в:
  • Viber
Арменците празнуват Бъдни вечер и Коледа
A A+ A++ A

Арменската апостолическа църква „Света Богородица“ в София ще отбележи Бъдни вечер (Джъракалуйц) и Коледа–Богоявление (Дзънунт) с тържествени богослужения, част от празничния църковен календар, който се чества от арменците в България и по целия свят.

Църковната служба за Бъдни вечер ще се състои днес от 17:00 часа, а празничната света литургия за Коледа и Богоявление ще бъде отслужена на 6 януари сутринта в арменската църква „Света Богородица“.

Съгласно традицията на Арменската апостолическа църква, в навечерието на Рождество Христово – на 5 януари – след края на богослужението ще бъде извършен ритуалът по освещаване на нарове, които ще бъдат раздадени на присъстващите. Нарът заема особено място в арменската духовна и културна традиция и е символ на живота, благоденствието и надеждата.

На 6 януари, когато Арменската църква празнува едновременно Рождество Христово и Богоявление, след светата литургия ще бъде извършен и ритуалът по освещаване на водата (Велик водосвет – Чурорхнек), който напомня за Кръщението на Иисус Христос в река Йордан и е един от най-тържествените моменти в празничния църковен цикъл.

По време на празничната църковна служба на 6 януари традиционно се обявява Кръстникът на църквата – Хачкавор, който поема духовна, морална и символична отговорност към храма и общността през цялата календарна година. В рамките на службата ще бъде изразена и благодарност към кръстника от изминалата година за неговата подкрепа и служение.

Богослуженията ще бъдат отслужени от отец Храч Мурадян, който временно изпълнява църковните служби в храма и е Архиерейски наместник-викарий на Арменската епархия в България.

Арменската църква „Света Богородица“ е единственият арменски храм в София и продължава да бъде духовен център за арменската общност в столицата, както и място за съхраняване на църковните и културните традиции.

#Коледа

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите