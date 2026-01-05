България се прощава с големия Димитър Пенев

Българският спорт и родната общественост ще се сбогуват за последно с великия Димитър Пенев в понеделник, 5 януари. Поклонението пред тленните останки на Стратега ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ от 10:00 часа. Той си отиде от този свят в събота, 3 януари, на 80-годишна възраст.

Димитър Пенев, известен с прозвището „Стратега от Мировяне“, е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Той е единственият, постигнал грандиозни успехи на терена и около него – като футболист и треньор.

С него начело България завършва на четвърто място на Мондиал 94 в САЩ.

Голямата част от кариерата му преминава в ЦСКА, където се утвърждава като един от най-добрите защитници в историята на клуба. С „армейците“ печели 7 титли на България и 5 Купи на страната. Под негово ръководство ЦСКА достига до полуфинал в КНК – Купата на носителите на купи, през 1989 г.

Записва 90 мача и 2 гола за националния отбор. Участва на три последователни световни първенства (1966, 1970 и 1974). Пенев е обявен за Треньор на века в България през 1996 г. Два пъти Футболист номер 1 на страната през 1967 и 1971.

В същото време специалистът открива редица таланти, а в националния отбор налага играчи като Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев.

Стратега е известен и с неповторимите си бисери. Един от тях е негов коментар относно охолния начин на живот на националите по време на Световното в САЩ.

„Не трябва да се хващаме за секса първо. Минаха 15 години. Нека нашите привърженици да знаят, че в САЩ футболистите бяха с жените си. Това бяха жените, а не гаджета. Не е важно, че е имало басейн. И през 1970 г. в Мексико бяхме в басейна, но завършихме на 16-о място от 16 отбора“.

В знак на преклонение от ЦСКА обявиха, че бъдещата академия на „червените“ ще носи името на Димитър Пенев.