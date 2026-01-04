Публикуваха видео, показващо Мадуро с белезници в американски плен

Публикуван е нов видеозапис на венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, които днес бяха транспортирани до център за задържане в Бруклин, Ню Йорк, предава Sky News.



Самолетът, превозващ Мадуро и Флорес, е кацнал във военновъздушната база на Националната гвардия "Стюарт“ в Ню Йорк около 16:30 ч. местно време (11:30 ч. българско време). След това венецуелският президент и съпругата му са откарани в Манхатън в Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA), а след това в центъра за задържане. Американските власти са използвали хеликоптери и автомобили, за да транспортират Мадуро и Флорес из Ню Йорк.



Второто видео паказва Мадуро, които току-що е свален от самолета с който пристигна в Ню Йорк към 23: 30 българско време. По-рано бе качено видео, в което се виждаше как органите на реда въвеждат венецуелския президент в центъра за задържане в Бруклин, където Мадуро ще бъде задържан докато започне процесът срещу него.



Според NBC News, Мадуро може да се яви в съда в Ню Йорк на 5 януари.