BG Alert е активирана заради ураганен вятър в община Самоков и в Боровец

Вобщина Самоков бе активирана системата BG Alert от кмета Ангел Джоргов. На мобилните устройства бе изписано гражданите на територията на общината и в курортен комплекс Боровец да бъдат внимателни поради ураганен вятър.

В курортен комплекс Боровец са съборени множество дървета, включително и в зоната на ски пистите, съобщи за БТА пиарът на администрацията Виктория Петрова - Консепсион. Няма пострадали хора.

С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите в 12:30 часа днес цялата ски зона на курорта беше затворена.

Аварийното звено на Община Самоков е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите, поради продължаващия силен вятър.

След утихване на вятъра екипи Планинската спасителна служба (ПСС), съвместно със служители на „Бороспорт“ и Аварийното звено към Община Самоков ще започнат дейности по разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци.

ПСС организира и безопасното извозване на малки деца и възрастни хора, които са се намирали в заведение за хранене на крайна станция на седалковия лифт Ситняково, каза още Виктория Петрова - Консепсион.

Ситуацията се наблюдава непрекъснато, а информация относно предприетите действия и възстановяването на нормалната работа в курорта ще бъде предоставяна своевременно чрез официалните канали.

От Общината призовават всички граждани и гости да не навлизат в затворените зони и стриктно да спазват указанията на компетентните служби.

