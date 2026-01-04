Пеевски честити 36-тия рожден ден на ДПС на членовете и симпатизантите ѝ
идерът на ДПС Делян Пеевски честити на членовете и симпатизантите 36-тия рожден ден на партията. В обръщение, публикувано на сайта и на страницата на ДПС във Фейсбук, той ги призовава към сплотеност.
По повод предстоящите предсрочни парламентарни избори Делян Пеевски заявява, цитирам: "Разчитам на вашата мобилизация, дисциплина и вяра, че България има нужда от разум, стабилност и силна държавност". Партията влиза в тези избори подготвена, организирана и единна, заключава той.
