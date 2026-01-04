Гришо се изправя срещу испанец в Бризбън на 6 януари

ай-успешният български тенисист в историята Григор Димитров научи името си на първия си съперник на АТР 250 турнира на твърди кортове в Бризбън, Австралия.

Той ще се изправи срещу добре познатия му Пабло Кареньо Буста от Испания, който премина през квалификациите.

Двамата 34-годишни играчи са се срещали седем пъти до момента, като Димитров води с 4-3 успеха. За последно Григор и Кареньо Буста се сблъскаха на Откритото първенство на Австралия през 2021-а, когато испанецът се отказа при резултат 0:6, 0:1.

Мачът на първата ни ракета ще бъде във вторник, 6 януари.