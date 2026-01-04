  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +16
Пловдив: +10 / +16
Варна: +13 / +19
Сандански: +8 / +10
Русе: +4 / +5
Добрич: +6 / +13
Видин: +2 / +3
Плевен: +4 / +5
Велико Търново: +3 / +7
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +6 / +9
Стара Загора: +7 / +8

Гришо се изправя срещу испанец в Бризбън на 6 януари

  • Сподели в:
  • Viber
Гришо се изправя срещу испанец в Бризбън на 6 януари

tenniskafe.com
A A+ A++ A

ай-успешният български тенисист в историята Григор Димитров научи името си на първия си съперник на АТР 250 турнира на твърди кортове в Бризбън, Австралия.

Той ще се изправи срещу добре познатия му Пабло Кареньо Буста от Испания, който премина през квалификациите.

Двамата 34-годишни играчи са се срещали седем пъти до момента, като Димитров води с 4-3 успеха. За последно Григор и Кареньо Буста се сблъскаха на Откритото първенство на Австралия през 2021-а, когато испанецът се отказа при резултат 0:6, 0:1.

Мачът на първата ни ракета ще бъде във вторник, 6 януари.

#тенис #Григор Димитров - Гришо

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите