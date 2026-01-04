Тайните остават: Неразгаданите мистерии на 2025 г.

Със започването на новата 2026 година, няколко мистерии, които смаяха света през изминалите 12 месеца, все още не са напълно обяснени.

Изминалата година може да бъде прочетена като научнофантастичен роман, с хиляди НЛО, роящи се над източното крайбрежие на САЩ, междузвезден посетител, нахлуващ в нашата Слънчева система, и потенциалното откритие на гигантски колони под египетските пирамиди.

Освен това, учените и правителствените служители не успяха да опровергаят всички невероятни теории, свързани с много от тези изумителни събития, включително твърдението на един уважаван учен, че гигантската космическа скала 3I/ATLAS може да е извънземен кораб, пише Daily Mail.

Тази година, изпълнена с вълнения, всъщност започна бързо с мистериозната поява на рояци дронове над САЩ, започвайки в края на 2024 г., включително над голф игрището на тогавашния кандидат за президент Доналд Тръмп в Ню Джърси.

Наблюдения на дронове в Ню Джърси

Странните наблюдения на дронове по Източното крайбрежие започнаха през ноември 2024 г., като стотици хора подадоха доклади до уебсайта за проследяване на UAP (Неидентифицирани въздушни явления) Enigma Labs още преди началото на 2025 г.

С настъпването на новата година, обезпокоителните наблюдения продължиха, което накара Федералната авиационна администрация (FAA) да наложи временна забрана за летене с дронове в 22 града в Ню Джърси през януари.

Забраната не направи много, за да спре наблюденията, като много американци забелязаха "дронове с размерите на кола", които не издаваха шум, докато нахлуваха във въздушното пространство на местните военни бази и собствеността на Тръмп.

Сферата на Буга

Само седмици след кризата с рояка от дронове в САЩ, предполагаема извънземна сонда в Южна Америка не само беше заснетa, но и беше извадена от мястото на катастрофата в Колумбия.

Наречен сферата Буга , на името на града, над който прелетя през март, странният висящ обект беше видян да се удря в електропровод и да се приземява в поле, където местният жител Давид Велесел Потро го намери и отказа да го предаде на колумбийското правителство.

Учените, които са изследвали предполагаемата космическа сонда, са открили, че тя съдържа лабиринт от оптични проводници и излъчва някаква форма на енергия, която убива почвата и тревата, до които се докосва, и разболява хората.

Междузвездния обект 3I/ATLAS

През лятото на 2025 г. друг предполагаем извънземен посетител бързо се премести в нашата слънчева система, отбелязвайки едва третия регистриран обект, влязъл в нашата система от другаде в Космоса.

Междузвездният обект 3I/ATLAS беше открит в началото на юли, като повечето астрономи бързо обявиха посетителя за комета - бързо движеща се ледена топка от далечна слънчева система.

НАСА и Европейската космическа агенция обявиха 3I/ATLAS за комета, но бяха критикувани за липсата на висококачествени изображения на космическата скала в сравнение със снимките, направени от аматьори, използващи домашни телескопи.

Освен това, уважаваният физик от Харвард Ави Льоб посочи, че обектът не е обикновена комета, разкривайки поне 12 различни аномалии, които предполагат, че обектът с дължина три мили може да е бил изкуствено създаден от извънземен разум.

"Огромен град" под пирамидите в Гиза

Откритие, което се случва цяла година, може да пренапише произхода на древните египтяни завинаги.

През март италиански изследователи заявиха, че са открили "огромен подземен град", който се простира на повече от 1200 метра директно под пирамидите в Гиза, което ги прави 10 пъти по-големи от самите пирамиди.

Шокиращото твърдение, което много експерти твърдят, че вече са опровергали, идва от проучване, което използва радарни импулси за създаване на изображения с висока резолюция дълбоко в земята под конструкциите, по същия начин, по който сонарният радар се използва за картографиране на дълбините на океана.

През юли същият екип идентифицира колосална вертикална шахта, водеща до две камери под Сфинкса. Докато водещите археолози остро критикуват работата като ненаучна и спекулативна, екипът настоява, че последните им сканирания сочат към нещо изключително.

Въпреки това, физическото доказателство, че тези структури наистина съществуват, все още не е представено, а отговорите на въпроса каква може да е била тяхната мистериозна цел не дойдоха през 2025 г.



