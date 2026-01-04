Зеленски предложи след Мадуро да бъде задържан и Путин
Володимир Зеленски предложи Владимир Путин да бъде следващият задържан, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро и го изведоха от страната в рамките на извънредна военна операция.
В събота, след среща с европейски съветници по националната сигурност, украинският президент бе попитан от репортери за военната акция на Доналд Тръмп срещу Венецуела.
„Как да реагирам на това? Какво мога да кажа?“, отговори Зеленски с иронична усмивка.
„Ако е възможно да се справяме с диктаторите по този начин, тогава САЩ знаят какво да правят по-нататък“, добави той, намеквайки, че Тръмп трябва да се справи с Путин по подобен начин заради войната в Украйна.
Коментарите на украинския президент идват след като венецуелският лидер и съпругата му бяха изведени от страната и бяха обвинени в САЩ за трафик на наркотици и оръжия, информира Дейли мейл.
