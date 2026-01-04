Великобритания и Франция бомбардираха склад за оръжие на джихадисти в Сирия

Изтребители "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили се присъединиха към френски самолети в съвместен удар по подземен склад за оръжие в Сирия, използван от групировката "Ислямска държава", съобщи Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

"Внимателният" анализ на разузнавателни данни накара британските служителите да смятат, че съоръжението съхранява оръжия и взривни вещества, се казва в изявлението на министерството.

Складът се намира в планините северно от Палмира, древен исторически обект в централна Сирия. "Нашите самолети използваха управляеми бомби Paveway IV, за да атакуват редица тунели за достъп до съоръжението, като първоначалните индикации са, че целта е била успешно атакувана", съобщиха от Министерството на отбраната.

Няма данни за пострадали цивилни при удара късно в събота и всички самолети са се върнали благополучно, добавиха британските военни. В ход е подробна оценка на извършените ударите.

Министърът на отбраната Джон Хийли зави пред Би Би Си, че "тези действия показва водещата роля на Обединеното кралство и решимостта да стои рамо до рамо със съюзниците си, за да се пресече всяко възраждане на "Ислямска държава" и нейните опасни и насилствени идеологии в Близкия изток".

Кралските военновъздушни сили използват дронове и пилотирани самолети, за да атакуват бойци и цели на "Ислямска държава" като част от международната коалиция от 2014 г. насам.

По данни на Организацията на обединените нации групировката все още има между 5000 и 7000 бойци в Сирия и Ирак.