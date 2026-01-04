  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +16
Пловдив: +10 / +16
Варна: +13 / +19
Сандански: +8 / +10
Русе: +4 / +5
Добрич: +6 / +13
Видин: +2 / +3
Плевен: +4 / +5
Велико Търново: +3 / +7
Смолян: +3 / +4
Кюстендил: +6 / +9
Стара Загора: +7 / +8

Затвориха пътищата към Витоша заради ураганен вятър

  • Сподели в:
  • Viber
Затвориха пътищата към Витоша заради ураганен вятър
A A+ A++ A

Соглед гарантиране на безопасността на гражданите, Столична община взе решение от 10:00 ч. временно да бъдат затворени за движение двата основни пътя към планината в направления Алеко и Златните мостове. Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината, вследствие на изключително силни пориви на вятъра.

Столична община призовава туристите за изключително високо внимание, да не предприемат пътувания към Витоша и да се съобразяват стриктно с въведените ограничения и указанията на компетентните органи, съобщиха от общината.

Поради силния вятър Столична община призовава и гражданите в града да бъдат особено внимателни, да избягват преминаване и престой в близост до:

  • дървета и паркове,
  • строителни обекти и скелета,
  • сгради с нестабилни елементи,
  • електропроводи и съоръжения.

С цел безопасното прибиране на туристите, които вече се намират в планината, следобед ще се изпълнят следните курсове на градския транспорт:

  • Линия 66 (от Алеко): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч.
  • Линия 61 (от Златните мостове): 16:00 ч., 16:30 ч., 17:00 ч., 17:30 ч., 18:00 ч., 18:30 ч.
  • Линия 63 ще се движи без прекъсване през целия ден, но със скъсен маршрут и няма да обслужва участъка от Бояна до Златните мостове.

По информация от хижарите на Витоша към момента няма голям брой туристи. Условията остават тежки – вятърът е ураганен и на пориви. На територията на планината се намират приблизително около 50 автомобила с туристи общо в двете направления – Алеко и Златните мостове.

Столична община следи обстановката в реално време и се предприемат всички необходими действия за гарантиране на безопасността на хората. Гражданите ще бъдат информирани своевременно при всяка промяна.

#Витоша

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Туризъм
Последно от Туризъм

Всички новини от Туризъм »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите