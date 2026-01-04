Главният архитект на София: Васил Терзиев води ПР акция срещу мен

Главният архитект на София - Богдана Панайотова, чиято оставка бе поискана в навечерието на коледните празници от Столична община, излезе с официална позиция по случая. Тя разпространи своята гледна точка до медиите, в която категорично отхвърля твърденията на общуната. Според Панайотова позицията на Столична община представлява "недопустим опит за прехвърляне на политическа отговорност върху експертна длъжност, каквато е длъжността "главен архитект на Столична община".

Богдана Панайотова пише, че кметът на София - Васил Терзиев, е избрал пътя на публичната конфронтация и медийните внушения, а не нормален разговор. "Принудена съм да отговарям на обвинения и манипулации по този начин, за което съжалявам, но няма да допусна името и професионалната ми репутация да бъдат уронвани чрез натиск, упражняван с ресурса на цяла администрация", пише в официалната си позиция главеният архитект на столицата.

Според Панайотова тя и до този момент не е получила официално искане за оставката ѝ, никой не е говорил с нея, в това число и кметът на града, главният секретар или някой от дирекция "Човешки ресурси", като не са предприети и действия по реда на Закона за държавния служител. "Вместо това се води ПР кампания срещу мен, включително чрез внушения за "непрофесионализъм", "системни пропуски и неизпълнение на възложени задачи", което не отговаря на истината", допълва Панайотова.

Основни обвинения и отговорите на главния архитект

Както вече стана ясно, на 23 декември от Столична община излязоха с позиция относно главния архитект Богдана Панайотова, в която посочиха редица обвинения срещу нея. Сега Панайотова отговаря на основните от тях.

Според нея твърдението, че не е бил стартиран процес по създаване на нов Общ устройствен план (ОУП) е "юридически и институционално некоректно", тъй като, по думите ѝ, стартирането на процедура за нов ОУП е политическо решение, което изисква изрично решение на Столичния общински съвет и възлагане от кмета. "Главният архитект няма самостоятелни правомощия да инициира такава процедура. Напомням и че правомощията, свързани с градоустройството, бяха върнати и се упражняват само от кмета", пише Богдана Панайотова в своята позиция.

Панайотова пише още, че не е вярно, че не е предприела мерки срещу презастрояването и застрояването в неурегулирани терени, включително чрез инициатива за законодателни и подзаконови промени. Тя твърди, че действия е предприела, но кметът е бездействал или умишлено е бавил процесите.

Панайотова посочва няколко ключови предложения за столицата, които, по думите ѝ, не са задвижени от Васил Терзиев. В това число тя говори за проверка на състоянието на речните корита, спиране на строителството в района на Боянското блато и строежа в некоригираната част на р. Драгалевска в Лозенец. "Изглежда, че или кметът на София, или тези, които са писали мотивите за исканата ми оставка, не знаят за съществуването им.", пише Панайотова.

Богдана Панайотова говори в своята позиция и за обвиненито, че не е въвела нови дигитални процеси и не е спазвала срокове. "Дигитализацията е общинска политика, а не индивидуална функция на главния архитект. Дори обединяването на електронните системи за документооборота на НАГ и Столична община забуксува и спря някъде из кабинетите на Направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие". Затова и до днес НАГ и Столична община си кореспондират като две отделни, чужди една за друга институции", пише Панайотова.

Главният архитект на София заяви още, че в първия ѝ работен ден след болничния ѝ е заварила "десетки градоустройствени преписки (или "пет колички с преписки" на жаргона на НАГ), неизпратени до кмета за подпис".



В заключение искам да заявя – и го казвам с огромно съжаление – че е вече повече от ясно, че тези неверни твърдения по повод моята работа и скалъпените мотиви за исканата от мен оставка са удобен политически наратив. Главният архитект обаче не може да бъде ползван за политически щит, нито за удобен виновник. Всички опити да се представи професионалното отстояване на закона като "саботаж" са несъстоятелни и вредни за институциите и доверието в управлението на града", пише на финала на своята позиция арх. Богдана Панайотова, цитирана от актуално.ком.