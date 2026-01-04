Тръмп "разочарован" от Путин, преговори за мир в Украйна във вторник в Париж

След задържането на Николас Мадуро американският президент Доналд Тръмп отново обяви, че е разочарован от руския президент Владимир Путин заради продължаващата война в Украйна. Преговорите за сигурността на Украйна ще продължат във вторник в Париж. Към тях ще се присъединят и преговарящи от Съединените щати, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

"Не съм във възторг от Путин. Той убива прекалено много хора“, каза американският президент Доналд Тръмп на пресконференция в имението си Мар-а-Лаго във Флорида. Той за пореден път заяви, че първоначално е смятал мира за по-лесно постижима цел.

Съветници по сигурността от европейски страни, Канада и Европейския съвет, Европейската комисия и НАТО проведоха вчера в Украйна преговори относно гаранциите за сигурност и икономическото възстановяване на страната. Американският пратеник Стив Уиткоф участва в дискусиите онлайн. Във вторник в Париж се очаква преговарящи от САЩ да се присъединят към европейските лидери за нов опит да се обсъдят гаранциите за сигурността на Украйна след войната. Украйна се надява да организира среща в САЩ на ниво лидери до края на януари, заяви Володимир Зеленски.

По думите му, ако Русия провали дипломатическите опити за спиране на войната, Украйна ще трябва да продължи да се защитава. Зеленски анонсира кадрови промени в украинската правоохранителна система и във въоръжените сили.

По-рано Зеленски предложи на бившия министър на отбраната Денис Шмигал поста първи вицепремиер и министър на енергетиката. Начело на министерството на отбраната застана досегашният министър на цифровата трансформация Михайло Фьодоров. Зеленски назначи начело на канцеларията си досегашния ръководител на военното разузнаване Кирило Буданов.



