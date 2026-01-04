Фрапантни случаи на спекула след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Сприемането на еврото в България се появиха и първите опити на търговци да се възползват от прехода, за да повишат цените си или да подведат купувачите.

В ефира на NOVA Богомил Николов от асоциация „Активни потребители“ коментира няколко фрапантни сигнала за спекула и лоши практики, изпратени от зрители.

Хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Сред най-стряскащите примери е хляб „Франзела Симит“ (300 гр.), закупена от голяма търговска верига. На 31 декември 2025 г. цената му е била 0,89 лв. (0,46 евро). На 2 януари 2026 г. същият артикул вече струва 1,19 лв. (0,61 евро). Това е скок от 33% само в рамките на два дни – промяна, която според експертите трудно може да бъде обоснована и изглежда като неоправдано повишение.

Още по-фрапантен е случаят с поръчка на пица. При обявена сума от 18,75 лв., в евро цената е била калкулирана на 36,67 евро – почти двойно над реалната стойност в левове и четири пъти над коректния курс. „Това вероятно е техническа грешка, но потребителите трябва да отварят очите си на четири“, предупреди Николов.

Спекула при стоките за бита

Зрители сигнализират и за драстично поскъпване на пластмасови кутии за съхранение в онлайн магазини. Кутия, струвала 5,23 евро на 1 януари, на следващия ден вече се предлага за 10,22 евро. Друг модел кутия скача от 12 евро на близо 24 евро.

Според Богомил Николов подобни практики са „автогол“ за търговците, тъй като потребителите просто ще спрат да купуват от тях. Той напомни, че законът е строг и всяко необосновано повишение може да бъде санкционирано с глоби до 100 000 лева.

Несправедливи курсове в банките

Сигнал от български гражданин разкрива проблем и при банковите институции. При опит да внесе 1400 лв. по сметка след 1 януари, потребителят е забелязал, че банката е използвала курс 1,965 вместо официалния 1,95583.

„След Нова година не трябва да има левови сметки, те се превалутират автоматично. Ако внасяте левове в брой, банката ги обменя по фиксинга. Всяко отклонение е повод за сигнал“, поясни Николов.