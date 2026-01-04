Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход ВИДЕО

Американските сили използваха военноморски и военновъздушни сили за такова нападение, каквото хората не бяха виждали от Втората световна война. Това заяви на пресконференция късно снощи българско време президентът на САЩ Доналд Тръмп относно нанесените удари от САЩ по Венецуела, предава NOVA.

По думите му САЩ ще управляват страната, докато има безопасен преход към ново управление.

"Те знаеха, че идваме и бяха готови, но въпреки това бяха абсолютно безсилни. Ще управляваме страната, докато се стигне до един справедлив преход. Не искаме никой друг да вземе властта във Венецуела и тази ситуация да се повтори. За това ние ще управляваме страната, докато има подходящ, правилен, безопасен преход", каза още Тръмп и поясни, че през последните години в страната цари хаос. По думите му държавата е спряла добива на петрол.

"Ще инвестираме милиарди и ще поправим петролната инфраструктура, за да започнем да печелим пари в страната", каза още той.

"Това беше една от най-зашеметяващите и зрелищни военни операции в американската военна история. Нито една страна по света не може да постигне това, което Америка постигна и то за толкова кратко време. Целият военен капацитет на Венецуела беше обезсилен от нашите американски военkи, които работиха заедно с правоприлагащите органи. Мадуро и жена му ще бъдат изправени пред американското правосъдие", допълни Тръмп. Според него САЩ е хванала Венецуела неподготвена.

По-рано Доналд Тръмп публикува снимка на венецуелския лидер Николас Мадуро, направена на борда на американски военен кораб.

„Николас Мадуро на борда на USS Iwo Jima“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, като приложи изображение, за което се твърди, че показва Мадуро часове след залавянето му от американски сили.

На снимката венецуелският президент е с превръзка на очите и белезници, както и със слушалки, наподобяващи шумоизолиращи антифони.

Американската военна операция за извеждането на венецуелския президент Николас Мадуро при нощен рейд в Каракас е била подготвяна и репетирана в продължение на месеци и е включвала повече от 150 самолета, съобщи председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ генерал Дан Кейн.

„Думата „интеграция“ не може да опише мащаба и сложността на подобна мисия – изключително прецизно извеждане, в което участваха над 150 самолета, излитащи от различни точки в Западното полукълбо“, заяви Кейн на съвместна пресконференция с президента Доналд Тръмп.

Мадуро и съпругата му Силия Флорес са се предали на американските сили в Каракас, преди да бъдат изведени от страната, за да бъдат изправени пред федерални обвинения, свързани с наркотрафик, в Ню Йорк.

„Мадуро и съпругата му, срещу които има повдигнати обвинения, се предадоха и бяха задържани от Министерството на правосъдието, с подкрепата на нашите изключителни въоръжени сили, действащи професионално и прецизно, без загуба на американски човешки живот“, каза още Дан Кейн на пресконференцията в Мар-а-Лаго.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му е „изместила“ принципите, залегнали в доктрината „Монро“, чрез действията си във Венецуела, наричайки я иронично „документа Донроу“.

„В продължение на десетилетия други администрации пренебрегваха или дори допринасяха за нарастващите заплахи за сигурността в Западното полукълбо. При администрацията на Тръмп ние отново утвърждаваме американската мощ по много силен начин в нашия регион“, каза той.

Тръмп обоснова американската намеса с твърдението, че Венецуела „все по-често приютява противници на САЩ и придобива заплашителни настъпателни оръжия, които могат да застрашат американски интереси и човешки животи“. По думите му тези оръжия са били използвани през изминалата нощ.

„Всички тези действия представляваха грубо нарушение на основните принципи на американската външна политика, датиращи отпреди повече от два века“, заяви Тръмп.



