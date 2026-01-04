Взимаме си последно сбогом с Димитър Пенев в понеделник

От ЦСКА информираха, че поклонението пред легендата Димитър Пенев ще се проведе в понеделник (5 януари) от 10:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Ето какво още допълват "червените":

Армейци,

Най-големият български треньор и легендарен футболист ни напусна на 3 януари 2026 г. на 80-годишна възраст.

Още на 3 януари след 20:00 ч. пред централния вход на ст. "Българска армия" е оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Поклон пред светлата му памет!

Ще те помним вечно, Пена!", гласи съобщението.





