CNN: Мадуро и съпругата му вече са в център за задържане в Бруклин ВИДЕО

Стопкадър/YouTube
Американските власти са прехвърлили венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес в център за задържане в Бруклин, Ню Йорк, съобщава CNN.

Самолетът, превозващ Мадуро и Флорес, е кацнал във военновъздушната база на Националната гвардия „Стюарт“ в Ню Йорк около 16:30 ч. местно време.

След това венецуелският лидер и съпругата му са били отведени в Манхатън в Администрацията за борба с наркотиците на САЩ, а след това в центъра за задържане.

Американските власти са използвали хеликоптери и автомобили, за да транспортират Мадуро и Флорес в Ню Йорк.

Според NBC News, Мадуро може да се яви в съда в Ню Йорк на 5 януари.


