  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +14
Пловдив: +2 / +8
Варна: +9 / +10
Сандански: +6 / +7
Русе: +4 / +5
Добрич: +5 / +7
Видин: +3 / +4
Плевен: +4 / +7
Велико Търново: +3 / +5
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +4 / +4
Стара Загора: +3 / +5

Тръмп показа пленения Мадуро на кораба (СНИМКА)

  • Сподели в:
  • Viber
Тръмп показа пленения Мадуро на кораба (СНИМКА)

Стопкадър/Ройтерс
A A+ A++ A

Американският президент Доналд Тръмп публикува снимка на Николас мадуро на кораба USS Iwo Jima.

Тръмп започна пресконференцията си, като похвали операцията на САЩ във Венецуела през нощта. „Това беше една от най-зашеметяващите атаки и ефективни и мощни демонстрации на американска военна мощ и компетентност в американската история“, каза американският президент.

„Никоя нация в света не би могла да постигне това, което Америка постигна вчера, или, честно казано, за толкова кратък период от време. Всички венецуелски военни възможности бяха обезсилени, тъй като мъжете и жените от нашата армия, работещи с американските правоохранителни органи, успешно заловиха Мадуро посред нощ.“

#Доналд Тръмп #Николас Мадуро

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите