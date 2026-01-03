Тръмп показа пленения Мадуро на кораба (СНИМКА)
Американският президент Доналд Тръмп публикува снимка на Николас мадуро на кораба USS Iwo Jima.
Тръмп започна пресконференцията си, като похвали операцията на САЩ във Венецуела през нощта. „Това беше една от най-зашеметяващите атаки и ефективни и мощни демонстрации на американска военна мощ и компетентност в американската история“, каза американският президент.
„Никоя нация в света не би могла да постигне това, което Америка постигна вчера, или, честно казано, за толкова кратък период от време. Всички венецуелски военни възможности бяха обезсилени, тъй като мъжете и жените от нашата армия, работещи с американските правоохранителни органи, успешно заловиха Мадуро посред нощ.“
