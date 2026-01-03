Мадуро и жена му са на борда на „Иво Джима“: Пътуват за САЩ, ще бъдат съдени за наркотероризъм

Венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес се намират на борда на американския военен кораб „Иво Джима“ и пътуват към Ню Йорк, където ще бъдат съдени. По-рано в събота те бяха заловени при спецоперация на американската армия Delta Force в столицата Каракас.

Държавният секретар Марко Рубио съобщи, че не се планират допълнителни военни действия във Венецуела.

Мадуро е обвинен по дело, заведено през март 2020 г. в Южния окръг на Ню Йорк, за нарко-тероризъм, заговор за внос на кокаин и престъпления, свързани с оръжия. Тогавашният главен прокурор на САЩ Уилям Бар обвини Мадуро и още 14 венецуелски официални лица, че са действали в съюз с Революционните въоръжени сили на Колумбия, за да „залеят Съединените щати с кокаин“ и да използват наркотрафика като „оръжие срещу Америка“.

Прокурорите твърдят, че Мадуро умишлено е използвал кокаина като средство за подкопаване на здравето и благополучието на американското общество. Според обвинителния акт той е помогнал за ръководенето на т.нар. „Картел на слънцата“ – мрежа за трафик на наркотици, съставена от високопоставени венецуелски служители, действаща от 1999 г.

Обвинението в нарко-тероризъм предвижда минимална присъда от 20 години затвор и максимална – доживотен затвор. Администрацията на Тръмп беше обявила награда от 50 млн. долара за информация, водеща до ареста на Мадуро.

Специалното подразделение на залови Мадуро и съпругата му рано в събота по време на удари по Каракас. Президентът Доналд Тръмп обяви операцията в социалната мрежа Truth Social около 4:30 ч. източноамериканско време, като потвърди, че двамата са били „заловени и изведени от страната“.

Заместник-държавният секретар Кристофър Ландау заяви, че Мадуро „най-накрая ще бъде изправен пред правосъдието за престъпленията си“. През ноември 2025 г. администрацията на Тръмп обяви „Картела на слънцата“ за чуждестранна терористична организация, с което разшири правните възможности за преследване на предполагаемата мрежа.