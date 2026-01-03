Велики гадатели за '26-a: Глобални катаклизми и войни, нова пандемия, Западът залязва

Земетресения, глобални конфликти, колапс на западната икономика и нова пандемия - това е прогнозата за 2026 г. на велики гадатели от миналото и настоящето. Изненадващо, Ванга, Нострадамус и съвременните индийски пророци са съгласни по основния въпрос: светът ще преживее тектонични промени.

Българската ясновидка

Предсказанията на българската ясновидка Ванга продължават да вълнуват умовете на милиони хора от десетилетия. Сред нейните пророчества са тези, отнасящи се до 2026 г., когато светът може да се сблъска с природни бедствия, причинени от човешка дейност. Глобалното затопляне и изчерпването на природните ресурси представляват опасност. Ванга говори за земетресения и заливане на бреговете.

Българската ясновидка предупреждава за заплаха от глобален конфликт. През 2026 г. отношенията между водещите световни сили ще се влошат. В Европа ще избухнат граждански вълнения, засягащи няколко държави. Съединените щати е вероятно да се изправят пред загуба на лидерство и настъпването на дълбоки икономически проблеми. Новата година ще бъде значима и за развитието на високите технологии, което ще доведе както до сериозни постижения, така и до нови заплахи.

Картината на Ванга за бъдещето съдържа и някои светли моменти. Например, очакват се големи пробиви в медицината, въпреки че пророчицата не уточнява кога ще се случат. По-конкретно, хората ще се научат да се борят с рака и ще бъде установено масово производство на трансплантируеми човешки органи (дори сърца). Експертите като цяло отбелязват точността на предсказанията на Баба Ванга в областта на медицината. Всъщност кръвните изследвания позволяват откриването на рак в ранен стадий и следователно борбата с тази ужасна болест.

Френският астролог

Нострадамус е известен със своите загадъчни предсказания за бъдещето. Пророкът предрича глобални промени във всички сфери на обществото през новата година. Известните четиристишия, които се отнасят до събития през 2026 г., говорят за “голяма война”. Например, пророкът пише за “времето на царуването на Марс”, което е ясно свързано с въоръжен конфликт.

Френският астролог предсказва, че “Западът ще загуби светлината си”. Някои тълкуватели виждат тези редове като предвестник на енергийна криза в европейските страни. Нострадамус предупреждава за екологични бедствия - природни катаклизми, свързани с изменението на климата.

В едно от своите четиристишия френският астролог говори за “три огъня”, които ще възникнат от изток. Някои тълкуватели свързват тези думи с евентуална промяна в баланса на политическите сили и засилване на влиянието на източните страни. Според предсказанията на Нострадамус са възможни и технологични промени. Някои тълкуватели предполагат, че гадателят предрича откриването на нови енергийни източници.

Друга не толкова положителна поличба е нова пандемия. Нострадамус говори за завръщането на “голямата чума” от миналото. Болест, за която се смята, че е победена, може да се завърне.

Индийска пророчица

Арчена Нагабушанам е индийска ясновидка, която предсказа наводнения в Сочи, урагани в централна Русия и други събития. Тя прави и предсказание за предстоящата 2026 година, която според нея ще бележи началото на нова ера, свързана с промяна и нестабилност. Светът ще преживее глобална трансформация, но Русия ще продължи да изпълнява мисията си. През предстоящата година страната ще може да подобри отношенията си с други сили и да разреши конфликти.

През 2026 г. светът ще се сблъска не само с геополитически промени, но и с природни бедствия. Например, индийската ясновидка предсказва “силни ветрове” в Сочи, които ще донесат разрушения в региона, и земетресения в Сибир. Арчена също така предсказа възможни горски пожари в централните райони на страната.

Отвъд 2026 г. индийска ясновидка предупреждава за опасности от изкуствения интелект. Бъдещето на човечеството е тясно свързано с високите технологии: те ще помогнат за забавяне на стареенето. Въпреки това, изкуственият интелект би могъл да използва знанията, които събира за хората, срещу нас. Арчена отбеляза, че това ще зависи изцяло от начина по които хората използват новите технологии.

Философът Раджиш

Индийският философ Раджиш предупреждава, че през 2026 г. планетите ще достигнат уникално подреждане, такова, каквото не се е повтаряло от хиляда години. Според него това ще бъде предвестник на глобални катаклизми. Земята може да преживее мощни земетресения, които биха могли да повредят големи градове. Вулкани, които са спящи от години, има вероятност да се събудят. След тези природни бедствия, според Раджиш, ще започнат глобални проблеми в световната финансова система.