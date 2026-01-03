България скърби за Димитър Пенев

Най-големият български треньор и легендарен футболист почина днес на 80-годишна възраст.

Поклонението пред великия Димитър Пенев ще се състои на 5 януари (понеделник) от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“, съобщиха от ЦСКА.

"Още днес (3 януари) след 20:00 ч. пред централния вход на ст. „Българска армия“ ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

Поклон пред светлата му памет!"

Ето как спортният свят се прости с трогателни думи с легендарния треньор Димитър Пенев.

♦Любослав Пенев сподели мъката си от загубата му.

"Чичо, днес болката е тиха, но дълбока. Загубих човек, който беше моята опора, моят пример и моята сила през целия ми път", написа футболистът в официалния си профил във Facebook.

"Ти ще останеш в историята на българския футбол като велик футболист и треньорът Димитър Пенев, който подари на България най-радостния ѝ миг. За мен обаче ти беше преди всичко чичо – мъдрост, вяра и подкрепа, които винаги носех със себе си. В този тежък момент на раздяла болката от загубата ти е безмерна, но ще продължа да пазя името и уроците ти с чест.

Поклон пред светлата ти памет. Почивай в мир, ЧИЧО!", написа още Любо Пенев.



♦ Легендата на европейския футбол - Христо Стоичков, написа трогателни думи за него. Двамата имат общи периоди в ЦСКА и в националния отбор на България. Те постигат и незабравимото четвърто място на Мондиала през 1994 г. в САЩ.

"Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен", написа Стоичков.

♦ От ЦСКА - София написаха във Facebook:

"ЦСКА и България са в траур: Отиде си великият Димитър Пенев

Армейци,

С огромна тъга и непрежалима мъка ви информираме за кончината на Димитър Пенев. Днес (3 януари 2026 г.) той ни напусна на 80-годишна възраст. Губим едно от най-великите имена в историята на ЦСКА, на българския футбол и на България... Сърцата ни кървят, а болката ни е неутешима.

Горди сме, че той бе един от нас. Че беше нашият пример, нашият вдъхновител, нашият герой. Че беше нашият Чичо Митко."

"Той ще остане завинаги в историята не само с великия си футболен път. Той бе баща и утеха за всички нас, упование и верен другар в трудните моменти и неизчерпаем извор на позитивна енергия за всички, които имаха привилегията да се докоснат до него. Единствен и неповторим – великият Димитър Пенев винаги ще е до нас – в спомените, в ежедневието, в мислите ни!

Стратега завинаги ще остане символ на червената идея – като футболист и като треньор. С екипа на ЦСКА той изигра 329 мача, спечели 7 шампионски титли на България и 5 Купи на Съветската армия, а два пъти бе избран за Футболист №1 на страната.

Като треньор Димитър Пенев е част от едни от най-славните европейски вечери в историята на ЦСКА – отстраняването на "Нотингам Форест" и "Ливърпул" и достигането до полуфинал за КЕШ през 1982 г., както и полуфинала за КНК през 1989 г.

Върхът в треньорската му кариера остава незабравимото лято на 1994 г., когато изведе националния отбор на България до историческото четвърто място на Световното първенство в САЩ – постижение, което завинаги ще го нареди сред най-великите.

Димитър Пенев бе обявен за треньор №1 на България за ХХ век, носител на орден „Стара планина“ – първа степен и почетен гражданин на София.

От името на ПФК ЦСКА изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и всички, които го обичаха. Нека днес сведем глава за бащата на ЦСКА. Нека да кажем огромно: Благодаря!

Светъл ти път, великане! Никога няма да те забравим! Димитър Пенев, завинаги един от нас!

ЦСКА изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Димитър Пенев. Съболезнования на цялата „червена“ общност и на футболна България", пише още с съобщението.

♦ "Изключително тъжен ден за българския футбол - напусна ни треньор номер едно на България за ХХ в., легендарният Димитър Пенев. През юли Стратега, извел България до най-големия й успех във футболната история – четвъртото място в САЩ’94, отпразнува своя 80-годишен юбилей", написаха в официцалната страница на българския национален отбор по футбол.

Оттам разказват повече и за кариерата на Стратега.

♦ Стилян Петров написа: "Почивай в мир, тренер. С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа. Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация. Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол. Поклон!"

♦ От Кметство Мировяне също изразиха най-искрени и дълбоки съболезнования на семейството, близките и всички почитатели на футболната легенда.

♦ Димитър Бербатов сподели: "Почивай в мир, старши! Сърцето ми плаче за теб. Ти беше първият, който ми подаде ръка и ми отвори пътя в професионалния футбол. Повярва в мен, когато самият аз се съмнявах. Колко хубави моменти имахме на терена и извън него. Ти беше и завинаги ще си останеш най-великият български треньор.



"Беше като втори баща не само за мен, но и за много млади момчета, с които тепърва прохождахме във футбола, и винаги беше до нас, когато имахме нужда.

Името ти ще живее вечно! Обичам те", пише още Бербатов.

♦ Красимир Балъков написа: "Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола! Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие! Несравним! Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол! Загубата е огромна!"

♦ От ПФК "Левски" също изразиха съболезнования на семейството и близките на Пенев, както и на ПФК "ЦСКА" и цялата футболна общност.

"Димитър Пенев остава една от най-значимите фигури в историята на българския футбол – както като футболист, така и като треньор. Под негово ръководство през 1994 година България постига най-големия си успех на световната сцена – четвърто място на Световното първенство в САЩ.

Двукратен носител на приза „Футболист №1 на България“, с 90 мача за националния отбор, а през 1996 година е обявен и за „Треньор №1 на България за ХХ век“. Димитър Пенев остави наследство, което надхвърля клубните граници. Поклон пред паметта му!"

Наталия Киселова, която е фен на ЦСКА, сподели: "С мъка научих, че от този свят си е отишъл един невероятен треньор, цесекар и човек, донесъл само радост и позитивни емоции на поколения българи - Димитър Пенев! България и ЦСКА загубиха легенда!"

Паметта на големия български треньор беше почетена още от ФК „Ботев” – Пловдив, „Локомотив” - Пловдив, ПФК "Славия".