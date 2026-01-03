НАП глоби градския транспорт в Бургас: Билетчето неоснователно поскъпнало
НАП глобява градския транспорт в Бургас. Приходната агенция е установила необосновано увеличение на цената на билета от страна на фирмата, обезпечаващ линиите в морския град.
Инспектор по приходите е закупил билет с плащане в брой на борда на превозно средство на стойност 1,56 лв. (0,80 евро), като цената на същия билет на 30.12.2025 г. е била 1,50 лв. (0,77 евро) или налице е необосновано увеличаване на цената с 4%.
„На база събраните доказателства, увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори, което е нарушение на Закона за въвеждена на еврото и поради това на търговеца е издаден акт за установяване на административното нарушение“, допълват от НАП.
Проверка на bTV показа, че билетчето в София е закръглено в полза на пътуващите - от 1,60 лева цената става 80 евроцента.
