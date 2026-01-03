САЩ обвиниха Мадуро и съпругата му в наркотероризъм

Главният прокурор на САЩ Памела Бонди обяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са обвинени и ще бъдат съдени в Съединените щати. Тя направи съобщението в събота, 3 януари, в социалната мрежа X.



"Николас Мадуро и съпругата му Селия Флорес имат повдигнати обвинения в Южния окръг на Ню Йорк. Николас Мадуро е обвинен в заговор за извършване на наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на оръжия и разрушителни устройства и заговор за притежание на оръжия и разрушителни устройства срещу Съединените щати“, написа тя.



"Те скоро ще се изправят пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя“, добави Бонди.



Главният прокурор също благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп и на американските военни за "невероятната и успешна операция по задържането на тези двама предполагаеми международни наркотрафиканти“.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026