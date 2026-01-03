Кой беше Пената - Стратега от Мировяне, радвал поколения бг фенове

3 януари се превръща в един от най-тъжните дни в българския футбол. Загубихме Димитър Пенев - Пената. Стратега от Мировяне, радвал родните фенове десетилетия наред.

По-познат за днешното поколение като чичо Митко, той е една от най-ярките фигури в българския футбол.

7-кратен шампион на България с неговия любим ЦСКА и веднъж с Локомотив София.

Стратега е роден в малкото село Мировяне, Софийска област. Истинската му рождена дата е 10 юли 1945-та, но родителите му го записват два дни по-късно и по документи се води, че е роден на 12 юли. В състезателната си кариера никога не играе извън България на клубно ниво и носи фланелките само на два отбора - Локомотив София и ЦСКА София.

„Футболът е като жена – можеш да я обичаш, но понякога тя може да ти изиграе номер!“

Снимка: БТА

Известен със своите мъдри и понякога неразбираеми реплики, всеки мечтае за поприще като това на Пената. В 15-годишната си кариера той участва в цели 364 мача и отбелязва 25 гола – като защитник. Печели 8 пъти родното първенство, четири пъти става носител на Купата, два пъти е Футболист на годината в България (1967-а и 1971-а) и участва на цели три световни първенства (1974, 1970 и 1966-а).

Първи стъпки в спорта

„Като дете играехме с една парцалена топка. Въпросът беше не дали е топка, а дали може да се рита!“

Пенев започва пътя си в юношеските формации на Локомотив София, където веднага се откроява със стабилната си игра като защитник. Прочут със своята тактическа грамотност, той бързо си пробива път към първия отбор. Включен е в първия състав на 17-годишна възраст през сезон 1962/63, когато изиграва 7 мача в А група. През следващия сезон 1963/64 вече е основен футболист на „железничарите“. По време на кампанията изиграва 28 мача и бележи 1 гол, като с отбора печели титлата на България.

Преминаването в ЦСКА

"Нека ме псуват от Левски, но "сините" са слаби и може да не са в тройката"

Снимка: БТА



Едва два сезона в Локомотив София са нужни на най-успешния клуб по онова време ЦСКА София да забележи таланта му и през лятото на 1964 година чичо Митко подписва с "армейците". С червената фланелка той изиграва 329 двубоя, което го поставя на 3-то място по изиграни мачове в историята на отбора и отбелязва 24 гола. Именно с престоя си на "Българска армия" Пенев е най-разпознаваем – там той става 7 пъти шампион на страната, 4 пъти носител на купата и 2 пъти е посочен като Футболист на годината.

Освен това изиграва 39 мача в евротурнирите и през 1966/67 е основна фигура в състава на ЦСКА, който достига до полуфинал в Купата на Европейските Шампиони. Именно този сезон отбелязва единственото си попадение в Европа при победа с 3:1 над гръцкия Олимпиакос. Окачва обувките през лятото на 1977-а година като капитан на отбора.

Мачове с националния отбор

"Чужденците в българското първенство пътуват с камили и си губят билетите"

​Димитър Пенев е изиграл 90 мача за националния отбор на България, като в 15 от тях е бил капитан. Дебютира с националната фланелка едва на 18, все още като играч на Локомотив Пловдив и отбелязва 2 гола. Участник е на три световни първенства – Англия 1966, Мексико 1970 и Германия 1974, като играе във всички 9 мача на България на въпросните мондиали.

Снимка: БТА

Треньорска кариера

Професионалният път на Пенев като треньор е също толкова запомнящ, а може би дори повече. Именно по онова време излиза прякорът му "Стратега от Мировяне". Още след пенсионирането си Пенев завършва висшата треньорска школа във ВИФ "Георги Димитров".

Назначен е като наставник на втородивизионния Димитровград и води отбора в продължение на два сезона. След това преминава в любимия му ЦСКА, влизайки в щаба на Аспарух Никодимов на поста помощник-треньор. Прекарва там 4 години, а през това време "армейците" стават четири поредни пъти шампиони, веднъж печелят Купата и достигат до полуфинал в КЕШ през сезон 1981/82.

Заминава за Кувейт, където между 1983 и 1985 година е наставник на Ал Ярмаук. През лятото на 1985 г. се завръща в ЦСКА като помощник на Серги Йоцов, а през декември същата година идва големият му пробив, когато е назначен за старши треньор на клуба.

Снимка: БТА

Води отбора 5 години и под негово ръководство "червените" печелят три шампионски титли, три национални Купи, три Купи на съветската армия и една Суперкупа. Продължава устрема на ЦСКА в евротурнирите, като ги извежда до полуфинал в КНК през 1988/89 и до четвъртфинал в КЕШ през 1989/90. Утвърждава в основния състав голямото трио в атака Емил Костадинов, Христо Стоичков и Любослав Пенев.

През 1991 г. Пената е назначен за селекционер на националния отбор, когато идва най-голямата му слава. Заедно със златното поколение - Стоичков, Балъков, Лечков и компания пишат най-великата страница в историята на родния футбол. На световното през 94-та година в САЩ, малката България побеждава Аржентина на Диего Марадона, Мексико и световния шампион Германия, за да стане четвърта на Мондиала.

„Знам ги много добре. Там са Марадоната и Каниджа. Те са европейски шампиони на Южна Америка“ – Пената описва отбора на Аржентина.

Димитър Пенев и съставът му са посрещнати обратно в България като царе. Обявен е за треньор №1 за ХХ век на България. Награден е с орден "Стара Планина" – първа степен и почетен гражданин на София.

Снимка: Lap.bg

Следват кратки периоди в Ал-Насър и Спартак Варна. Втори престой в ЦСКА, когато под негово ръководство като основни играчи в състава се налагат Стилиян Петров, Мартин Петров и Димитър Бербатов – който той нарича "младия Барбуков". Извежда отбора до Купата на България през 1998/99. По време на същия сезон обаче "армейците" регистрират най-голямата си загуба в историята. На 29 ноември 1998 г. губят с 0:8 гостуването си на Литекс (Ловеч). Пенев остава начело на ЦСКА до март 2000 г.

"Испанците от "Атлетико" се опасни! Особено онова, къдравото, Киков (тоест Кико). Имат и бразилче - Жмуньо (Жуниньо), който направо скрива топката… Лулчев(Стефан Лулчев), не ми се прозявай, щото оня къдравото, ти ще го пазиш. Да видим ставаш ли за юнак и за златна ябълка, или змеят ще те изяде." – казва той преди сблъсъка на ЦСКА с Атлетико Мадрид за Купата на УЕФА, 1998 г.

Следва къс престой отново на горещия стол като национален селекционер, когато идва и тази крилата фраза:

"Закъснях да направя промените. Видя се, че с влизането на тези двамата и следващият… третият, Йовов, стана по-бърза играта. Трябва да благодарим на Жоро вратарчето".

Снимка: БТА

Когато ЦСКА е изваден от евротурнирите през лятото на 2008 г. заради финансова криза, а повечето футболисти напускат, става наставник на отбора за трети път. Сглобява състав, който печели Суперкупата на България. Остава на поста до март 2009-а, когато е заменен от племенника си Любослав Пенев.

Изразява се така за Прамод Митал - тогавашния мажоритарен собственик на ЦСКА: 'Митал, Питал, това е - няма пари! Какъв началник ни е тоя, като никакъв не се е вясвал. Аз, ей сега, ако го срещна на улицата, няма да го позная".

Не просто бивш футболист и треньор – той е символ на българския футбол. Със своите забавни реплики и мисли, нестихващо чувство за хумор и безкрайна любов към играта, той остава обичан и уважаван от поколения фенове. Една легенда и култова фигура на българския спорт.

Снимка: Lap.bg

Източник: btvsport