Велизар Енчев: Какво ли ни чака, ако Тръмп облече военна униформа?
Тръмп удари Венецуела, свали президента Мадуро и го екстрадира от собствената му страна. На първата годишнина от втория му президентски мандат милитаристичната му равносметка впечатлява. Това написа във Facebook Велизар Енчев – посланик на България в Хърватия от 1997 до 2002 г., доктор по международни отношения и международно право.
Публикуваме мнението му без редакторска намеса:
На първата годишнина от втория му президентски мандат милитаристичната му равносметка впечатлява: Първо, поиска да анексира Гренландия заради националната сигурност на САЩ и упорито работи по въпроса. Второ, нападна Иран заради иранската ядрена програма. Трето, подкрепи изпепеляването на Газа заради Нетаняху и плановете на зетя Къшнър за строеж на туристически рай. Четвърто, удари хутите в Йемен заради Израел. Пето, бомбардира групировката Боко Харам в Нигерия. Шесто, вчера заплаши Иран с нови удари заради потушаването на масовите протести. Седмо, сега атакува Венецуела заради петрола...
А казва, че е миротворец и чака Нобелова награда за мир. Какво ли ни чака, ако облече военна униформа?
Наистина сме обетована земя - нито граничим с Америка, нито имаме петрол, нито сме душмани на Нетаняху, нито обогатяваме уран и правим атомна бомба...
Само малко ме плаши газовото трасе "Турски поток". Но засега съм спокоен, човекът в Банкя го предложи на зетя на Тръмп...
Още по темата:
- » Германският модел за контрол над „Роснефт“ се изроди в рецепта за произвол над “Лукойл”
- » Енчев: Езикът на Пеевски и Борисов – двата гласа на превзетата власт
- » Енчев: Данък за панелките, привилегии за милионерите. Това ли е цената да сме в Клуба на богатите?