Велизар Енчев: Какво ли ни чака, ако Тръмп облече военна униформа?

Тръмп удари Венецуела, свали президента Мадуро и го екстрадира от собствената му страна. На първата годишнина от втория му президентски мандат милитаристичната му равносметка впечатлява. Това написа във Facebook Велизар Енчев – посланик на България в Хърватия от 1997 до 2002 г., доктор по международни отношения и международно право.

Публикуваме мнението му без редакторска намеса:

На първата годишнина от втория му президентски мандат милитаристичната му равносметка впечатлява: Първо, поиска да анексира Гренландия заради националната сигурност на САЩ и упорито работи по въпроса. Второ, нападна Иран заради иранската ядрена програма. Трето, подкрепи изпепеляването на Газа заради Нетаняху и плановете на зетя Къшнър за строеж на туристически рай. Четвърто, удари хутите в Йемен заради Израел. Пето, бомбардира групировката Боко Харам в Нигерия. Шесто, вчера заплаши Иран с нови удари заради потушаването на масовите протести. Седмо, сега атакува Венецуела заради петрола...

А казва, че е миротворец и чака Нобелова награда за мир. Какво ли ни чака, ако облече военна униформа?

Наистина сме обетована земя - нито граничим с Америка, нито имаме петрол, нито сме душмани на Нетаняху, нито обогатяваме уран и правим атомна бомба...

Само малко ме плаши газовото трасе "Турски поток". Но засега съм спокоен, човекът в Банкя го предложи на зетя на Тръмп...

