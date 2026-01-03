Трагедия на Витоша! Загина майка на две деца, след като дърво падна върху колата й
Дърво падна тази сутрин върху автомобил на Беловодския път в столицата. При удара е загинала жена, по първоначална информация – майка на две деца.
По данни на СДВР загиналата жена е на 31 г., тя е била един от пътниците. Мъжът, който е на 34 г. и е управлявал колата, не е пострадал, но е бил в шок. Двете им деца, които също са били в колата, са невредими.
Семейството е пътувало към Витоша.
По данни на Спешна помощ линейката е тръгнала веднага, след като е получен сигнала - в 9:45 ч.
Властите посочват, че трафикът в района е затруднен. Към "Копитото" се допускат само автобуси на градския транспорт.
► Позиция на кмета на Столична община
"С дълбока тъга изказвам искрени съболезнования на семейството и близките на младата жена, загубила живота си при трагичния инцидент на Беловодски път. Това е тежка човешка загуба.
Инцидентът е станал на територията на Природен парк „Витоша“. Независимо от това, Столична община е ангажирана и съдейства изцяло на полицията и на всички компетентни институции за изясняване на фактите.
В момента се извършва разследване и е важно да се изчака неговият резултат, без да се правят прибързани изводи за причините и отговорността.
Днес в София има силен вятър, който е причина за множество инциденти – до момента са подадени 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на Столичната пожарна работят по разчистването и обезопасяването на засегнатите участъци.
Паралелно с това съм разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци и засилен мониторинг, за да се намали рискът за хората.
Безопасността на гражданите е абсолютен приоритет."
