МВнР отвори кризисна телефонна линия за съдействие на български граждани във Венецуела
Министерството на външните работи (МВнР) следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела. С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон, който координира действията за оказване на необходимото съдействие, съобщиха от пресцентъра на външното ни министерство.
Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България.
Министерството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти.
При необходимост от съдействие, те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 893 339 616.
МВнР ще продължи да информира своевременно за развитието на обстановката, се посочва в съобщението.
