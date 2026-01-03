  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +14
Пловдив: +2 / +8
Варна: +9 / +10
Сандански: +6 / +7
Русе: +4 / +5
Добрич: +5 / +7
Видин: +3 / +4
Плевен: +4 / +7
Велико Търново: +3 / +5
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +4 / +4
Стара Загора: +3 / +5

МВнР отвори кризисна телефонна линия за съдействие на български граждани във Венецуела

  • Сподели в:
  • Viber
МВнР отвори кризисна телефонна линия за съдействие на български граждани във Венецуела

МВнР - пресцентър
A A+ A++ A

Министерството на външните работи (МВнР) следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела. С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон, който координира действията за оказване на необходимото съдействие, съобщиха от пресцентъра на външното ни министерство.

Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България.

Министерството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти.

При необходимост от съдействие, те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция „Ситуационен център“ на МВнР: +359 893 339 616.

МВнР ще продължи да информира своевременно за развитието на обстановката, се посочва в съобщението.

#МВнР #Венецуела

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите