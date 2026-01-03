Sky News: Арестът на Мадуро може до доведе до сериозни геополитически последствия

Президентът Доналд Тръмп не се намира в ситуационния център на Белия дом, а остава в резиденцията си Мар-а-Лаго във Флорида. Напомняме, че рано сутринта, около 4:20 ч. по източно време, той публикува съобщение, че САЩ са нанесли „мащабен удар по Венецуела“. Неочаквано той добавя, че президентът Николас Мадуро и съпругата му са били задържани и изведени от страната. Това представлява сериозна ескалация на дългогодишния политически конфликт между Тръмп и венецуелския лидер.

През последните месеци Пентагонът е унищожил 35 лодки, при което са загинали над 100 души. Всяка операция е била оправдавана като удар по предполагаеми наркотрафиканти, но липсата на доказателства поражда въпроси от гледна точка на международното право. В края на предходната година САЩ са задържали два танкера, за които твърдят, че превозват венецуелски петрол, подлежащ на санкции.

Наземни удари изглеждали неизбежни, но задържането на Мадуро издига конфликта на ново ниво и може да предизвика геополитически ответни действия.

Русия, Китай и Иран изразяват подкрепа за Мадуро.

Възможно е обаче отстраняването му да е резултат от тайни преговори, тъй като по-рано му е бил предлаган „безопасен изход“.

Има и вътрешнополитически аспект: Тръмп е преизбран с платформата „Америка на първо място“, но част от неговите поддръжници са недоволни от фокуса му върху външната политика. Във Вашингтон е още много рано, но предстоящото изявление на президента ще бъде решаващо за това как ще се развие ситуацията, пише в свой анализ кореспндентът на Sky News във Вашингтон Дейвид Блевинс.