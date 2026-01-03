Венецуелският министър на отбраната е жив, оцеляла е и Делси Родригес, която трябва да замести Мадуро

Министърът на отбраната на Венецуела може да е оцелял: в мрежата се появиха кадри с негово обръщение към нацията.

На кадрите Падрино Лопес, за чиято смърт съобщаваха медиите, нарече атаката на САЩ срещу Венецуела „подла и страхлива“.

Той подчерта, че страната няма да води преговори със САЩ. „Победата е на наша страна, защото разумът и достойнството са с нас! Ние ще победим!“ — заяви той.

Лопес добави, че американците са нанесли ракетни удари по жилищни квартали на цивилното население, а във ведомството вече събират информация за броя на ранените и загиналите.

Също така медиите пишат, че в безопасност се намира вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес. По данни на пресата тя трябва да ръководи страната в отсъствието на Мадуро.