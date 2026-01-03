Каракас обвини САЩ в нападение: Искат да завладеят стратегическите ресурси на Венецуела

В изявление венецуелското правителство заяви, че "отхвърля, порицава и изобличаса“ "военната агресия“ на САЩ, предава Sky News.



То обвинява САЩ, че се опитват да "завладеят стратегическите ресурси на Венецуела, по-специално нефта и минералите, като се опитват да нарушат насилствено политическата независимост на страната“.



В изявлениеto се добавя: "Такава агресия заплашва международния мир и стабилност, по-специално в Латинска Америка и Карибския басейн, и сериозно застрашава живота на милиони хора.“



Белият дом все още не е коментирал.



В изявлението се добавя, че Николас Мадуро е обявил "състояние на външно безредие на цялата територия на страната, за да защити правата на населението, пълноценното функциониране на републиканските институции и да премине незабавно към въоръжена борба“.



"Цялата страна трябва да се мобилизира, за да победи тази империалистическа агресия“, се посочва в изявление.