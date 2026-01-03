Природозащитник: Незаконни са наредбите и заповедите на кметовете да не се хранят улични животни

Общините са задължени по закон да се грижат за бездомните животни с храна, подслон и медицинско обслужване.

Започваме в началото на годината разговор, който според мен продължава десетилетия. Има някакви малки добри промени, но основните проблеми не са решени. И да тръгнем оттам – как във всяка община, голяма или малка, има улични животни – бездомни, изхвърлени, за които никой не се грижи. В обществото има някаква идея, че съществуват приюти, но няма нищо такова. Това, което съществува, са концлагери за бездомни кучета, а за котки да не говорим, че няма нито едно местенце. Кажете ми какво досега е направено, така че да се усеща? Има ли нещо такова от общините?

"Искам да поздравя всички с Новата година с пожелание да променим нещата, да живеем по нови правила и да спазваме законите. Относно бездомни животни – бездомните животни се явяват собственост на общините на територията, на която обитават. За съжаление нито кметовете, нито еколозите, нито администрацията на общините не полагат никакви грижи за тези животни, които от вчера са били домашни, обаче днеска са станали бездомни. Хората, които обгрижват тези животни, непрекъснато биват обвинявани в това, че хранят животни и че ги обгрижват, при положение че това е изцяло задължението на общината. Малкото хора знаят това нещо. Столичен общински съвет е приел наредба за преместваеми обекти, което позволява да поставяме къщичките на бездомни кучета и котки, което е прекрасно решение, за което поздравявам кмета Васил Терзиев, каза за "По първи петли" Ирина Николова, председател на фондация "Дара"."

"Котките абсолютно не причиняват никакво безпокойство и заплаха за гражданите. Това са животни, които са абсолютно спокойни, които не лаят и които не хапят. И даже тях нашето общество не ги приема. Затова ние изцяло поемаме грижа за тези животни и се опитваме да ги спасим. Има няколко квартала, в които направихме „котешки градове“, тоест слагаме къщичките по дърветата, без да ги нараняваме, защото ги нагласяваме с една специална изолационна лента. Искам да ви кажа, че котките прекрасно приемат този начин, влизат в къщичките и зимуват там, защото все пак те се страхуват от бездомни кучета. Това са кварталите „Младост“ 1А, „Люлин“, „Мусагеница“, „Свобода“ и други. Така че продължаваме тази акция."

Имам едно наблюдение в социалните мрежи, изказано от активистки вероятно – не помня как се казваха те – но едната декларира, че е осъдила една или две общини за това, че те не са се погрижили за дадено животно, когато е бутнато, наранено... Даже бяха показани документи, че общината е осъдена да плати разноските, защото те като доброволци са се погрижили за това животно. Това е възможно, предполагам, в цялата страна?

"Естествено и това е прекрасно решение! Поздравявам този човек, който го прави, и бих призовала абсолютно всичките граждани да бъдат будни и да знаят, че истината е на страната на закона. Законът гласи: бездомните кучета и котки, които се отглеждат навън, имат право на подслон и храна, което не изпълняват кметовете. Освен това тези животни, когато биват наранени и когато доброволци ги настанят в клиника, общината е длъжна да плати тази сметка.Призовавам всичките хора – обръщайте се към Административния съд, съдете общините, за да си извършват това, което им се полага по закона. За съжаление – голямото ми съжаление – няма почти кметове, които са прочели Закона за защита на животните. Ето в град Две могили (понеже нашата организация работи и с други градове, навсякъде почти имаме представители на организация „ДАРА“) беше издадена заповед наскоро от кметицата за забрана на хранене на животните. Успяхме чрез областния управител да отменим тая заповед. Ето вчера получих прекрасна новина, че областният управител е отменил тази заповед, която е абсолютно противозаконна. Значи нито една заповед не е над закона. Законът диктува правилата. Наредбите са подзаконовите документи, които могат да бъдат оспорвани винаги в съда. Затова призовавам нашето общество да реагират и да научават най-накрая кметствата да работят по закон."

Това е специално за един добър човек, който се грижи за бездомните животни в Тутракан, който сподели в социалните мпежи, че кметът на Тутракан, видите ли, бил забранил храненето на животни на улицата. Този кмет според мен или кметица не са гладували и затова не знаят какво е да нахраниш някого, една душа!?

"В тези студени дни, ако не се хранят бездомни кучета, те проявяват агресия. Така че това е задължително, трябва да се подсигури. Член 34 от закона гласи: животното, отглеждано навън, трябва да бъде хранено, подслонено, обгрижвано, да не говорим реваксинирано, обезпаразитено и тъй нататък. Всичко това правят доброволци. Ние фактически вършим работа на общините. Тези хора дават от себе си своите финанси, своето време и освен това получават такова негативно отношение от хората, които, виждайки това, осъждат тяхното действие. Това не мога да го разбера."

Има една библейска максима: "Каквото правиш, това ти се връща". И това го виждам в практиката, без да го казвам със злорадство. Констатирам. Искам да съобщя и че във Варна, благодарение на – отново на доброволците, на техните усилия – Стефан Курдов разговаря два пъти тук в нашето предаване – там успяха да преодолеят тази нелепа заповед и вече животните по улиците се хранят без проблем от доброволци. На всичкото отгоре там успяха и да се преборят с това ветеринарните кабинети да кастрират безплатно бездомни котки. Така ще се намали популацията, така ще се удължи животът на много котки и котараци.

"Прекрасно решение! Ама тук също има акция „Четири лапи“, сега много активно кастрират безстопанствените котки. Имаме, да."

Така е, да. Аз съм ползвала техните услуги няколко пъти през годините и благодарение на това имам живи котки вече 13-14 годишни.

"Искам само да кажа, че в многото градове досега, за всички тези години, тези наредби за забрана навсякъде са били абсолютно елиминирани от Административния съд. Така че успяхме в повечето градове в България – там, където има будно общество и където хората реагират – тези наредби веднага падат в съда. Защото като се направи съпоставка със закона и наредбата, тя автоматично изпада. Тоя проблем според мен е решен.Има друг проблем, който ние имаме – това е разселването на животните, което е изключително, изключително незаконосъобразно. Имахме наскоро един случай тук, в Младост 1А – една пицария „Джовани“, където влезе бездомна котка, Мая, на която търсехме дом, изключително социално животно. И те решават това коте да го занесат в другия квартал. Взеха я и я изхвърлиха в квартал „Яворов“. Не можахме да я намерим, за съжаление. Абсолютно противозаконно!"

И ние имаме такъв случай в Борово от миналата година. Собственици на детски ясли, частни, се позволяват да тровят котки и да ги разселват – в Бояна ги били закарали, което е равносилно да осъдиш животинчето на смърт, защото те са териториални животни. Аз ви моля да подадете жалба и ще следим този случай, за да бъде като пример за всички останали, които смятат, че могат ей така да разселват животни. Да не говорим с кучетата какво е отношението, как се пускат едни уплашени животни, които бягат като обезумели из кварталите, как се стреля по тях...

"Точно така. Искам да кажа, че нашата организация не спира да пуска сигнали, никога не подминаваме такива случаи. Толкова много доброволци, толкова много добри хора има в тази държава! И съм сигурна, че доброто ще победи. Само че трябва да научим тези хора, че това е противозаконно и да носят отговорност за своите действия. И да благодарим на господин Терзиев, с който работим сега най-добре в сравнение с предишното ръководство. Значи, искам пак да използвам това интервю и да кажа, че имаме достатъчно направени промени, които са законосъобразни в "Екоравновесие", което е голямо постижение. И продължаваме да правим, защото нещата са много – те са натрупани с годините и ние лека-полека ще ги решим."