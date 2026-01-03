Борисов в изненадващо интервю: Пеевски не управлява държавата, Радев е добре дошъл на политическия терен ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който от години отказва индивидуални интервюта, съобщи, че е говорил пред Явор Дачков.

Борисов написа, че е коментирал предизвикателствата пред България, изборите през 2026 г., ходовете на ГЕРБ, мира в Европа и още теми. От кадрите, които Борисов е публикувал, се вижда, че разговорът е бил записан предварително в централата на ГЕРБ.

"Записахме този разговор с Бойко Борисов на 2 януари от 10 до 12 часа. Нищо не е свалено и съкратено от него. Пускаме го едно към едно. Както беше", уточни също във фейсбук Явор Дачков.

Ето основните теми и акценти в интервюто:

Падането на правителството не е резултат от протестите, а от самонадеяност. Арестът на Благомир Коцев предопредели края му. Пеевски не управлява държавата - ПП и ДБ опитаха да го използват срещу ГЕРБ, но той им „премери шапката“. Радев е добре дошъл на политическия терен - да си покаже хората и да отговаря за „Боташ“. Има политици, които искат да ходим в БРИКС и пак в руския лагер, но еврозоната е реалният избор за България.

България никога не е била по-богата. Икономиката е нараснала четири пъти за последните двайсет години, покупателната способност изпреварва редица страни от ЕС, а реалният стандарт на живот личи по пълните курорти, заетостта и потреблението. Не протестите свалиха правителството, а разпадът на политическия диалог в парламента и отказът на част от партньорите да носят отговорност. Отношенията с Делян Пеевски са продиктувани от аритметиката на властта и конкретната ситуация, а не от задкулисие или зависимости. Влизането на Румен Радев в активната политика ще го принуди да носи отговорност за решенията си, а не да говори в комфорта на резиденция „Калина“. Европейският съюз не е потъващ кораб въпреки кризите и войната в Украйна, а Съединените щати остават стратегически партньор на Европа. България успява да балансира между големите сили, да защитава националните си интереси и да запази енергийната си сигурност и въглищната си индустрия – без нелегална миграция и без уроци по инакомислие в училищата.

Самоувереността у човека е много хубаво качество, а самонадеяността - лошо. И когато всички прекалиха, включително и Пеевски, нищо не задържаше ГЕРБ в това правителство, в това мнозинство. Нали всички казваха, че Пеевски не дава да падне правителството? Всичко, което трябваше да се случи, се случи.

Ако политиците не се изчистят от самонадеяност, хората ще ги изчистят.

Нито е вярно, че Пеевски управлява държавата, нито че е под американска санкция. Неговият възход е вследствие на това, което направиха ПП и ДБ, когато се дръпнаха от нас. В България слуховете често се преразказват като реалност. Понякога енергичността създава грешно впечатление.

Протести? Неслучайно е казано, че битието определя съзнанието. Колкото по-добър е битът на българина, никой не може да отрече, че България никога не е била по-богата досега. Светът вече е друг - всичко става в интернет, хората се организират и общуват там. Прекали се в някои сфери, това е ясно, но не от ГЕРБ. Българинът много добре го оценява.

Радвам се, че е дошъл моментът да чуваме от теб, че сме по-добре от Европа и че едва ли не Европа ще ни завлече нас. Това наистина ми подобрява настроението.

Българинът се интересува, като си пипне портфейла, да е по-дебел. Видно е по магазините какво се случва, видно е по курортите какво се случва.

Моя заслуга е, че в България няма нелегални мигранти - в един–два часа през нощта можеш да си ходиш по центъра на София. В Европа в осем часа вечерта хората се прибират и се крият.

В София настъпи пълна тишина. Говореше се за „мафия“ в почистването, а сега - нищо. Терзиев продължи две трети от договорите със същите фирми. Ако Фандъкова беше кмет, за две плочки се правеха репортажи - сега мълчат.

Украйна е нападната държава - в руска територия никой не е влизал, в украинска влязоха. Познавам добре Владимир Путин и още тогава беше ясно, че не бива да се подценяват нито руската армия, нито характерът му. Много неща е направил за Русия, но днес не мога да приема тази политика. Прагматичните отношения са едно, но тук става въпрос за агресия срещу суверенна държава. Те и тогава не вярваха, че той ще стигне дотам, но аз бях сигурен, че това ще се случи.

България вече е в еврозоната! Няма по-добро място за живеене в света от ЕС. Няма по-добро място за младите хора - култура, история, образование, демокрация.

30 години чакаме България да стане равна на европейските държави. От създаването на ГЕРБ до днес сме направили така, че БВП на държавата да се увеличи над четири пъти! Беше 27 млрд. евро - сега е 113 млрд.евро. България вече не е най-бедната държава в ЕС.

По покупателна способност България вече е преди Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. Имаме ръст на заетостта и ниска безработица. Има ли курорт, хотел или къща за гости в България, които да са останали празни по празници?!

България не е била по-богата, отколкото е в момента. Вярвам, че българинът оценява направеното от ГЕРБ в последните 20 години. Сигурен съм, че помнят как фалираха банките. Днес сме в най-сигурния банков съюз. Оставили сме над 20 милиарда във фискалния резерв.

Защо не стана Бойко Борисов премиер? Отговор: Другите партии в коалицията избързаха от неопитност и поставиха това като условие. Ако бях премиер, щях да имам поне две срещи с Тръмп. Всички ключови въпроси щяха да имат много по-бързо разрешаване. Това означава опитът.

Влади Горанов е един от най-добрите финансови министри в новата история на България-това мнение споделят Борисов и Дачков.

Пеевски не управлява държавата, нито има американска санкция, свързана с това.

Възходът на Пеевски в политиката е в следствие на действията на ППДБ. Те знаеха, че аз ще довърша цикъла на ГЕРБ - трите гилотини, които висяха над главите ни: Еврозона, Шенген, Мониторингов механизъм. И трите съм ги изчистил!Румен Радев е "нова" звезда... на 10 години. Той беше министър-председател вече два пъти - вместо Стефан Янев и Гълъб Донев.

Когато Йорданка Фандъкова беше кмет,

се правеха репортажи за две криви плочки - сега мълчат, че столицата е затънала в боклуци. В София настъпи пълна тишина. Да сме чули, че 2/3 от договорите за отпадъци са преподписани със същите фирми. Сега Терзиев мафиот ли е, или същите фирми вече не са мафия?!

Когато разбрах за ареста на Благомир Коцев, предвидих, че това е краят на това правителство.

Бях против да се създава Комисия “Сорос”. Това са червени линии, които никога не прекрачвам.

Три неоспорими постижения на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов:

1.⁠ ⁠В България няма нелегални мигранти. Нула нелегални мигранти! Как се спира миграция: спиране на външния натиск. Трябваше да се разбера с турския президент Ердоган.

2.⁠ ⁠⁠България не понесе никаква щета от “зелената сделка”, постигнахме го заедно с Европейската комисия. Запазихме си “Мариците”.

3.⁠ ⁠Относно джендър политиката: никой инакомислещ не е понесъл негатив от това. Аз имам много такива приятели. Но в училище няма да се учи това! Мъжът си е мъж-жената си е жена. Патриархът ми звънна да ми честити новата година.

*Когато се запознах с патриарх Даниил, той ме попита: “Откъде ти дойде силата по време на Ковид единствен в света да не затвориш църквите?”. А аз му отговорих: “Не само църквите- и джамиите, и католическите храмове!”



Вижте сами пълното интервю на Бойко Борисов пред Явор Дачков:













