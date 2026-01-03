Мадуро обяви извънредно положение след атаките над Каракас

Президентът на Венецуела Николас Мадуро обяви извънредно положение в страната след експлозиите рано тази сутрин, предаде агенция Ройтерс, позовавайки се на изявление на правителството му.

Според кабинета на Мадуро е атакувана не само столицата Венецуела, но и районите на Миранда, Арагуа и Гайра.

Управляващите в южноамериканската държава разпространиха декларация, в която обвиняват САЩ в нападение. Правителството на Венецуела заяви, че „отхвърля американската агресия“.

„Целта на американската атака е да ни вземат петрола и природните ресуси“, се казва в правителственото изявление, цитирано от Ройтерс. САЩ обаче "няма да успее да ни отнеме богатствата“, се допълва там.

Венецуелското правителство призова всички политически и обществени сили в страната да задействат мобилизация.

Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела – Карас, над която ниско са прелетели самолети, предаде Асошиейтед прес. Взривовете са отекнали около 2:00 ч. след полунощ местно време, уточнява световната агенция. Хора масово са излезли в паника от домовете си на улиците.

Ройтерс информира, че южната част на Каракас, включително район близо до голяма военна база, е останала без ток. Очевидците са чули грохот и звук от самолети. В Каракас се издигат и стълбове от гъст дим. Те се виждат и в района на летище „Карлота“.

„В този момент те (американците - бел. ред.) бомбардират Каракас“, написа по време на експлозиите в социалната платформа X колумбийският президент Густаво Петро. Той призова ООН да свика спешно заседание.