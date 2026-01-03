Тъй рече за Апокалипсиса св. пророк Малахия, когото почитаме днес...

Днес почитаме свети пророк Малахия.

Св. пророк Малахия е един от дванайсетте малки пророци. Юдейското предание го нарича „печат на пророците“. Той пророчествал в Юдея между 416 и 400 година преди Христа, след завръщането на евреите от Вавилонския плен и в последните години от управлението на Неемия – придворен на персийския цар Артаксеркс I, който към 445 година пр. Хр. го назначава за управител на Юдея.

През 1094 г. в ирландския Ълстър се ражда бъдещият, обявен още приживе за светец - МАЛАХИЯ. Известен е най-вече със сътворения от него във Ватиканската библиотека манускрипт, съдържащ пророчества за папската институция. След смъртта му през 1148 г. ръкописът пътешества от един манастир в друг и е преоткрит едва след 450 години, в края на 16 век. Благодарение на бенедиктинеца Арнолд де Вийон светът узнава за "Предсказанието за римските папи".

Тъй рече Малахия

В ръкописа си Малахия изброява 112 свещенослужители, които по различно време са заемали или ще заемат светия престол. Започва със съвременника си - Целестин Втори, останал папа само 5 месеца. Следват 111 бъдещи понтифици, всеки характеризиран кратко на латински език. Пророкът не посочва имена - само намеква за качествата на съответния папа и предвижда какво ще донесе на света неговото управление.

Както изследователите, така и официални представители на Ватикана признават, че много от предсказанията на Малахия са точни... Така например, за 101-ия папа - Лъв ХІІІ в текста на пророчеството се говори като за "Светлина небесна". Действително, фамилният му герб е украсен с комета. За папа Лъв ХІ, 78-ми по ред, се съобщава, че ще бъде "човек на водата". В Библията тя е символ на ненадеждност и бързотечност. Лъв ХІ се радва на престола по-малко от месец... точно по времето, когато е открит текстът на Малахия...

Управлявалият през първата половина на 17 век папа Урбан VІІ е споменат с девиза "Лилията и Розата". Историците разшифроват в предсказанието главното събитие в религиозно-политическия живот през този период - примирието между протестантска Англия (Розата) и католическата Франция (Лилията) чрез брака на Карл ІІ Стюарт и Мария-Антоанета, дъщеря на Анри ІХ.

Много точно е и определението за Пий VІІ, папа от началото на ХІХ век, когато в Европа властва Наполеон Бонапарт. Ясновидецът определя времето на Пий VІІ като период на "Откраднатия орел". И наистина - френският император хвърля този папа в затвора, оттам е изведен едва след абдикацията на "корсиканския антихрист"...

На прага на Апокалипсиса

Най-важното в трактата на Малахия не са феноменалните съвпадения с биографиите на папите, а неочакваният финал. Според ирландския светец, съдбата готви трагичен край за папската институция. Само 112 души, ако се брои от Целестин ІІ, заемат високия пост. След това мисията на приемниците на Свети Петър ще прекъсне, светият град Рим ще падне и ще настъпи Апокалипсисът... До Свършека на света ни остават само две стъпки...

Йоан Павел ІІ беше 110-и в списъка на Малахия. Ирландският светец го обозначава с девиза "Заради усилията на Слънцето". Мнозина отбелязват, че отец Войтила е роден при слънчево затъмнение, други сочат повишената слънчева активност, съпътствала възшествието му на папския престол...

Но в случая е интересно как е белязан следващият понтифик – папа Франциск. Той е 111-и поред и е изведен с думите "слава на маслината" (в други преводи - "тържеството на мира". Предполага се, че приносителят на маслиновото клонче ще донесе дългоочаквания мир и благоденствие за цялата Земя.

Малахия пише още, че радостта от мира ще е краткотрайна. Той не съобщава колко ще се задържи на върха миролюбивият папа, но с идването на неговия приемник, когото провидецът нарича по име, светът трябва да очаква пълна катастрофа.

Когато светият престол бъде зает от 112-ия папа - Петър Римски, или Петър ІІ (първият е апостол Петър, ученикът на Христос, фактически установил папския институт), ще настъпи краят на света...

Малахия посвещава на последния римски папа цял абзац: "В края на времената мястото в Светата Римска Църква ще заема Петър Римски, а той ще храни несвободните и ще навлече множество бедствия. По това време Градът на Седемте Хълма ще бъде унищожен и Чудовищният Съдия ще съди народите. Край."

Много изследователи съзират тук указание за края на времената, а и избраната от Малахия символика силно напомня "Откровението" на Йоан Богослов. Немалко виждат в този откъс прорицание за изчерпилия възможностите си папски институт. Когато неговият последен представител донесе на Рим бедствия и смут, ще се разбере, че са необходими коренни промени, и католическата църква ще бъде реформирана.

Нострадамус интерпретира по същия начин колизиите в Римо-католическата църква... За 112-ия папа пише: "Общата кръв ще залее земята, хората ще живеят със затворени уста и ще настъпи непредсказуемото..." Смята се, че Нострадамус е бил запознат с манускрипта на Малахия и много центурии са написани след като е прочел ирландските пророчества.

Бъдещето тъне в мъгла

Признавайки, че редица характеристики на управлявалите в Рим папи съответстват на истината, йерарсите на католическата църква решително отхвърлят суровите предсказания за 112-ия понтифик.

Личността на самия Малахия обаче не предизвиква никакви съмнения и критики. Канонизиран още през 1199 г. по заповед на Климент ІІІ, той запазва статута си на почитан светец завинаги.

Откровенията му са анализирани нееднократно още от откривателя на ръкописа Арнолд де Вийон и други сериозни, по-късни теолози. Според мнозина пред Малахия не е била разкрита цялата истина - само Бог знае кога Земята ще бъде връхлетяна от Апокалипсис - участта, предсказана още от Йоан Богослов...