Стотици абонати в Мездра и Враца са без ток заради ураганния вятър
Стотици абонати в общините Враца и Мездра са без ток заради аварии от ураганния вятър. Нанесени са щети по електропреносната мрежа. Има скъсани проводници и паднали електрически стълбове.
Без ток са отделни улици във Враца, както и планинското и най-голямо село в общината - Згориград.
В Мездра прекъсване на електрозахранването има в града и селата Моравица и Руска Бяла.
Аварийни екипи работят за отстраняване на авариите.
