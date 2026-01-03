  • Instagram
Бургас: +10 / +15
Пловдив: +2 / +10
Варна: +9 / +15
Сандански: +6 / +8
Русе: +3 / +9
Добрич: +7 / +13
Видин: +3 / +7
Плевен: +4 / +14
Велико Търново: +4 / +14
Смолян: -1 / +3
Кюстендил: +4 / +6
Стара Загора: +4 / +10

Стотици абонати в Мездра и Враца са без ток заради ураганния вятър

Стотици абонати в Мездра и Враца са без ток заради ураганния вятър

Стотици абонати в общините Враца и Мездра са без ток заради аварии от ураганния вятър. Нанесени са щети по електропреносната мрежа. Има скъсани проводници и паднали електрически стълбове.

Без ток са отделни улици във Враца, както и планинското и най-голямо село в общината - Згориград.

В Мездра прекъсване на електрозахранването има в града и селата Моравица и Руска Бяла.

Аварийни екипи работят за отстраняване на авариите.

