18-ия Sofia MENAR ще е с фокус върху индийското кино

Над 50 игрални, документални и късометражни ленти ще имат премиера в рамките на 18-ия Sofia MENAR, съобщават от екипа на "Позор", организатор на фестивала за кино от Близкия изток, Централна Азия и Африка.

Фестивалът започва на 15 януари и ще продължи до 1 февруари. Прожекциите ще са в "Дом на киното", "Г8", "Одеон", "Влайкова" и "Евро синема", както и онлайн на една от най-големите български платформи за видео съдържание, каза за "Закуска на тревата" Здравко Григоров от "Позор". И още:

"Откриването е с "Един тъжен и красив свят". Това е ливанското предложение за чуждестранен "Оскар" и един от най-награждаваните ливански филм за последните 5 години. Лентата спечели наградата на публиката на кинофестивала във Венеция, както и призовете за най-добър филм в Любляна, Валядолид, Лос Анджелис и Хамбург, а режисьорът Сирил Арис беше отличен на форума в Монпелие. Фокусът на Sofia MENAR ще бъде върху индийското кино.

Програмата включва пет от най-награждаваните продукции през последните години – комедиите „Развален английски” и „Веднъж се живее”, „1983” с Ранвир Синх, Дипика Падуконе, Сакиб Салим и Панкадж Трипати, отличения с „Оскар” „РРР: Ръмжи, реви, режи” и класическия „Пролог към една невъзможна любов”, чиято прожекция ще бъде съпътствана с вечер на индийската поезия.

По време на фестивала за първи път у нас ще бъде показано дигитализираното копие на класическия филм на Теуфик Салех – „Измамените“ от 1972 г. Филмът е по повестта "Мъже под слънцето" на палестинския автор Гасан Канафани. Инициативата е съвместно с Българската национална филмотека.



Sofia MENAR Film Festival се организира от "Позор" и запознава българската публика с културата и традициите на ислямския свят. Програмата на Sofia MENAR Film Festival представя най-доброто от игралното, документалното и късометражното кино на Близкия изток, Централна Азия и Северна Африка, като включва и специално подбрани тематични събития, свързани с държавите от този регион, както и с обичаите на етническите групи, които обитават земите им. Фестивалът е основан през 2009 година.