  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +15
Пловдив: +2 / +10
Варна: +9 / +15
Сандански: +6 / +8
Русе: +3 / +9
Добрич: +7 / +13
Видин: +3 / +7
Плевен: +4 / +14
Велико Търново: +4 / +14
Смолян: -1 / +3
Кюстендил: +4 / +6
Стара Загора: +4 / +10

В Северна Македония вече не приемат левове

  • Сподели в:
  • Viber
В Северна Македония вече не приемат левове

Pixabay
A A+ A++ A

В Северна Македония вече не приемат българския лев като платежно средство при пазаруване по търговските обекти, в заведенията, на битака, таксиметровите превозвачи. Купувануето с евро е възможно, но само с карта.

"То вие вече не искате лева, та при нас ли. Не може с левове", категорична е продавачка в минимаркет в Крива паланка. В търговски център в Куманаво също не позволяват да се плаща с левове - така е от три дни. Не можеш да плащаш кеш с евро, защото не могат да ти върнат остатъка - не разполагат с евробанкноти или центове.

Денарите, паричната единиза на Северна Македония, се калкулират по 31,44 денара за един лев. След което става преизчисляване в евро по официално приетия курс при превалутиране в българските банки. Налага се доста пресмятане.

Така - освен другите ползи и ефекти с въвеждането на еврото у нас отпада и продължилата десетилетия така нар."куфарна търговия" през границата. Впрочем тя замря още преди години, когато стоките оттатък Деве баир, по Северна Македония, вече са по-евтини, отколкото в Кюстендил.

Сега кюстендилци пътуват до магазините в Куманово и Крива паланка, за да напазаруват по-евтино или си резервират места по заведения над Крива паланка, Ранковци, Етносело и др. Там стотици българи посрещнаха Нова година, а като се заприбираха снощи, на ГКПП "Гюешево" и македонския "Деве баир" се образува колона от чакащи коли и автобуси над километър.

#РСМ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите