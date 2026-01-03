Ураганен вятър във Враца събори стълбове и дървета, кметът: Не излизайте навън!

Във Враца вече няколко часа духа ураганен вятър. Тази нощ поривите надхвърлиха 120 км/ч и причиниха сериозни щети. Има десетки паднали стълбове и жици. За това алармира кметът Калин Каменов във Facebook.



По думите му има съборени спирки и дървета. "Падат клони. Хвърчат ламарини, стъкла и керемиди. Има опасност от падащи предмети".



Кметът призова всички жители на града да не излизат от вкъщи до успокояване на ситуацията. "Навън обстановката е изключително опасна. На терен са екипи на гражданска защита, БКС, полицията, инспектората и служители на общината. Работи се по отстраняването и обезопасяването на скъсани кабели и далекопроводи. Това е и причината на няколко улици в града да няма ток. Умолявам ви за разбиране, търпение и отговорност!".



Ураганният вятър е бушувал в града през целия вчерашен ден. Има подаден сигнал за причинени щети по сгради следобеда. НИМХ обяви жълт код за силен вятър и днес за област Враца.

Кризисният щаб на Община Враца е в пълен състав и координира действията на терен. В момента работят екипи на Гражданска защита, БКС, полицията, общинския инспекторат, както и служители на администрацията, които реагират на подадените сигнали и предприемат мерки за обезопасяване и отстраняване на опасни обекти.

Сигнали се приемат на дежурния телефон: 088 511 8857.