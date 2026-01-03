ИЗВЪНРЕДНО: САЩ нахлу във Венецуела! Експлозии разтърсиха Каракас, съобщава се за удари по военни цели

В ранните часове на събота в Каракас са били чути мощни експлозии, като екип на CNN на място съобщи за няколко взрива и прекъсвания на електрозахранването в части от венецуелската столица. Първата експлозия е регистрирана около 1:50 ч. местно време. Кореспондентката на CNN Осмари Ернандес заяви, че един от взривовете е бил толкова силен, че е разтърсил прозорците ѝ.

След експлозиите няколко квартала на Каракас са останали без ток. Журналисти в града съобщиха и за самолети, прелитащи над столицата малко след взривовете, което засили опасенията за координирана военна операция.

Венецуелски източници съобщиха за Sky News Arabia, че домът на венецуелския министър на отбраната е бил обект на нападение.

Американски служители съобщиха пред CBS News, че президентът Доналд Тръмп е разрешил удари по цели във Венецуела, включително военни съоръжения, тъй като администрацията в ранните часове на събота рязко ескалира кампанията си за натиск срещу правителството на президента Николас Мадуро.

Събитията се развиват на фона на многократни предупреждения от президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон подготвя нови действия срещу предполагаеми мрежи за наркотрафик, действащи във Венецуела. Тръмп по-рано заяви, че удари по венецуелска територия ще започнат „скоро“. През октомври той каза още, че е дал разрешение на ЦРУ да провежда операции във Венецуела с цел ограничаване на нелегалната миграция и наркотрафика, идващи от страната.

CNN съобщи, че е потърсила коментар от Белия дом, но към момента на публикуване не е имало официална реакция.

Непотвърдени съобщения, разпространявани през нощта, сочат, че част от ударите може да са били насочени към района около Фуерте Тиуна – един от най-важните военни комплекси във Венецуела и ключов команден център на въоръжените сили. Обектът е известен със своите укрепени съоръжения и бункери, вградени в околните хълмове. Макар информацията да не е независимо потвърдена, Фуерте Тиуна е широко смятан за стратегически военен възел.

Други съобщения твърдят, че няколко американски удара са поразили големи военни и силови обекти под контрола на правителството на президента Николас Мадуро. Сред тях се посочват Фуерте Тиуна, авиобазата Ла Карлота и комуникационно съоръжение в района Ел Хатийо. Според тези данни експлозиите са отеквали из цялата столица, като в редица квартали е било прекъснато електрозахранването, а хеликоптери са били забелязани да летят на ниска височина над града.

Допълнителни инциденти са били докладвани и извън Каракас. Пожари са наблюдавани в близост до пристанищния град Ла Гуайра, където след въздушни удари са се виждали вторични експлозии. Съобщава се, че самото пристанище Ла Гуайра също е било бомбардирано през нощта. На изток от столицата се твърди, че летището в Хигероте е било поразено в рамките на същата военна операция, след което са били забелязани нови взривове и пожари.

Ситуацията продължава да се развива, като потвърдената информация е ограничена, а несигурността около мащаба и целите на предполагаемите удари остава значителна. Венецуелските власти все още не са публикували цялостно официално изявление, а пълният обхват на събитията предстои да бъде изяснен.