Почитаме известни светци, ето какво е забранено днес

На 3 януари, православната църква чества свети пророк Малахия и свети мъченик Гордий.

Св. пророк Малахия е един от дванайсетте малки пророци. Юдейското предание го нарича „печат на пророците“. Той пророчествал в Юдея между 416 и 400 година преди Христа, след завръщането на евреите от Вавилонския плен и в последните години от управлението на Неемия – придворен на персийския цар Артаксеркс I, който към 445 година пр. Хр. го назначава за управител на Юдея.

Книгата на пророка, състояща се само от четири глави, изобличава упадъка на нравите сред целия израилски народ по онова време, когато още не бил утвърден новият ред на Неемия и богослуженията в Йерусалимския храм. Книгата на Малахия съдържа и пророчество за изпращането на Господния Предтеча със задача да подготви пътя за идването на Месията – Христос, когото пророкът нарича Слънце на правдата. Книгата на пророк Малахия е своеобразно приключване на старозаветните пророчества („печат на пророците“) и начало на тяхното изпълнение.

Свети мъченик Гордий приел мъченическа смърт при Източния римски император Лициний, който макар да приел Миланския едикт за веротърпимост, вътрешно си останал езичник. Лициний повел гонение срещу християните, жертва на което станал и младият войн Гордий.

Заедно с мнозина, Гордий избягал в пустинята, докато премине жестокото гонение, но скоро сметнал, че е малодушно да се крие, докато неговите братя и сестри страдат и умират за Христовата вяра. И решил да сподели участта им. Прибрал се в родния си град Кесария Кападокийска (дн. гр. Кайсери в Турция), публично прославил истинския Бог, стражите го заловили и го завели при управителя, но нито жестоките мъчения, нито щедрите обещания и увещанията на близките му успели да накарат Гордий да се отрече от Христос. Той бил осъден на смърт и посечен в 314 година. Запазено е похвално слово за мъченика от именития му съгражданин св. Василий Велики.

В Католическата църква днес се чества Празникът на най-святото име Иисус. Това име, дадено на Спасителя при Неговото обрязване, означава „Бог спасява“ и обобщава самата мисия на Христос – спасението на човечеството. Почитането на името Иисус е израз на дълбока вяра, смирение и упование, защото, както свидетелства Свещеното Писание, „в Неговото име е спасението“.

Традиции, обичаи и забрани на 3 януари

На 3 януари е забранено да се хвалите с каквото и да било – вярва се, че св. Гордий може да ви отнеме това, с което се хвалите.

На днешния ден не е препоръчително да се пият алкохолни напитки, особено водка.

Забранено е да се вземат или дават пари назаем – вярва се, че това ще ви лиши от късмет и пари през цялата година.

Нашите предци са вярвали, че какво е времето на този ден, такова ще бъде и през март. Според народните гадания, ако в небето се появи голям бял пухкав облак, ще започнат снежни бури и виелици.

Ястията със сирене също са били задължителни, за да донесат щастие и богатство в семейството.