Спорт по тв на 3 януари
10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1
11.50 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, жени Евроспорт 2
12.50 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, мъже Евроспорт 1
13.10 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени, квалификация Евроспорт 2
13.30 Комо – Удинезе МАХ Спорт 3
14.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1
14.30 Астън Вила – Нотингам Диема спорт 2
14.30 Селтик – Рейнджърс Ринг
15.00 Селта – Валенсия МАХ Спорт 4
15.15 Ски скокове: Четирите шанци в Инсбрук, мъже, квалификация Евроспорт 1
15.30 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, спринт, мъже и жени Евроспорт 2
16.00 Сасуоло – Парма МАХ Спорт 3
16.40 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 1
17.00 Брайтън – Бърнли Диема спорт 2
17.00 Уулвърхемптън – Уест Хем Диема спорт 3
17.00 Дънди Юнайтед – Дънди Ринг
17.15 Осасуна – Атлетико МАХ Спорт 4
18.00 Сенегал - Судан МАХ Спорт 1
18.00 Монако – Лион Диема спорт
19.00 Ювентус – Лече МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Тренто – Лубе МАХ Спорт 2
19.00 Баскетбол, Ховентуд – Тенерифе Нова спорт
19.30 Елче – Виляреал МАХ Спорт 4
19.30 Борнемут – Арсенал Диема спорт 2
20.00 Ница – Страсбург Диема спорт 3
20.00 Бенфика – Ещорил Ринг
21.00 Мали - Тунис МАХ Спорт 1
21.00 Баскетбол, Гран Канария – Мурсия Нова спорт
21.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кранска гора, първи манш, гигантски слалом Евроспорт 2
21.45 Аталанта – Рома МАХ Спорт 3
22.00 Еспаньол – Барселона МАХ Спорт 4
22.00 Баскетбол, Рио Бреоган – Уникаха Диема спорт
22.05 Лил – Рен Диема спорт 3
22.30 НХЛ, Едмънтън – Филаделфия МАХ Спорт 2
00.00 НБА, Маями – Минесота Диема спорт 2
01.30 Тенис, Юнайтед Къп МАХ Спорт 2
02.00 НХЛ, Вашингтон – Чикаго МАХ Спорт 1