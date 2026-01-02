Зеленски назначи началника на разузнаването за шеф на кабинета си

Украинският президент Володимир Зеленски предложи началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната Кирилo Буданов да оглави Офиса на президента на Украйна, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на Зеленски в Telegram.

Той разказа за среща с Буданов, по време на която му е предложил поста на ръководител на Офиса на президента на Украйна.

„Сега Украйна се нуждае от повече внимание към въпросите на сигурността, развитието на Силите за отбрана и сигурност на Украйна, както и върху дипломатическата линия в преговорите, а Администрацията на президента ще служи предимно за изпълнение на подобни задачи на нашата държава“, отбеляза лидерът на страната.

Зеленски отбеляза, че Буданов има специален опит в тези области и достатъчно сили, за да постигне резултати.

„Също така възложих на новия ръководител на президентската канцелария, в сътрудничество със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и други необходими ръководители и институции, да актуализира и представи за одобрение стратегическите основи на отбраната и развитието на нашата държава и по-нататъшни стъпки“, се казва в изявление на украинския президент.

Всички официални процедури по назначаването на Буданов за ръководител на президентската администрация вече са приключили. Това съобщи пред журналисти президентският съветник Дмитро Литвин в отговор на въпрос дали Кирил Буданов вече е назначен за ръководител на президентската администрация.

Във вторник, 30 декември, Володимир Зеленски обяви, че е взел решение за кандидата за нов ръководител на президентската администрация. Досега Администрацията на президента оставаше без ръководител. Както съобщиха източници на РБК-Украйна, това се дължи на търсенето на нов формат за работа на Администрацията , което до голяма степен ще зависи от кандидатурата на бъдещия ръководител.

Оставката на Ермак

Припомняме, че на 28 ноември 2025 г. НАБУ и САП извършиха претърсвания в резиденцията на тогавашния ръководител на президентската администрация Андрей Ермак. Според източници на РБК-Украйна, разследващите действия са били свързани с операция „Мидас“ за разкриване на мащабна корупция в енергийния сектор, обявена от НАБУ през ноември 2025 г.

Веднага след обиските Ермак написа оставка, която Зеленски подписа и по-късно заяви пред репортери, че назначаването на нов ръководител на президентската канцелария в момента не е приоритет за властите.

На следващия ден „Ню Йорк Поуст“ публикува информация, че Ермак е решил да отиде на фронта.