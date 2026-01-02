  • Instagram
Мъж уби бившата си с нож и бутилка в Якимово

Мъж уби бившата си с нож и бутилка в Якимово
Мъж на 34 години от Видин е задържан в село Якимово, център на едноименната община в област Монтана, за убийство на 27-годишна жена от Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Престъплението е станало в дома на 47-годишна жена в Якимово, където мъжът и жената от Видин гостували за посрещане на новата година. Към 14:30 ч., в четвъртък (1 януари), между тях възникнал скандал, при което мъжът нанесъл удар със стъклена бутилка на жената, а след това я умъртвил с нож – с пробождания в областта на главата и шията.

След убийството той е избягал от местопрестъплението, но по-късно бил установен на територията на Якимово и задържан от полицията. На място е направен оглед от разследващ полицай и оперативна група, тялото на жената е изпратено за аутопсия в болница в Монтана. По случая е образувано досъдебно производство по член 115 от Наказателния кодекс.

По информация на полицията до неотдавна мъжът и жената живеели на семейни начала, но от известно време били разделени и се събрали само за посрещането на Новата година. Мотивите за престъплението все още се изясняват.

