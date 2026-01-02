  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +7
Пловдив: +2 / +3
Варна: +4 / +5
Сандански: +1 / +3
Русе: +0 / +3
Добрич: +2 / +2
Видин: +1 / +2
Плевен: +3 / +8
Велико Търново: +1 / +7
Смолян: -3 / -3
Кюстендил: +1 / +2
Стара Загора: -1 / +0

Александър Везенков - в идеалния отбор на Евролигата за 2025 г.

  • Сподели в:
  • Viber
Александър Везенков - в идеалния отбор на Евролигата за 2025 г.

БК Олимпиакос /Фейсбук
A A+ A++ A

Александър Везенков изпрати поредна силна година в кариерата си, а в замяна на това получи нови признания. Крилото на Олимпиакос заслужи място и в символичния идеален отбор на Евролигата за 2025 г.

Компания на най-добрия ни баскетболист правят още Силвен Франсиско (Жалгирис), Майк Джеймс (Монако), Кендрик Нън (Панатинайкос) и Филип Петрушев (Дубай).

Везенков е с най-висок среден коефициент на мач за 2025 г. – средно с по 23, като попада в още две класации. Той е втори по отбелязани точки с общо 751, като пред него е само Кендрик Нън със 797. Българинът заема тази позиция и за най-много борби – 267, изпреварван от Хуанчо Ернангомес с 305.

#Александър Везенков #баскетбол

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите