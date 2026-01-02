  • Instagram
САЩ предупредиха гражданите си да напуснат Русия

САЩ предупредиха гражданите си да напуснат Русия

Държавният департамент поднови предупреждението си за отказ от пътуване в Русия. Той посочва множество рискове, свързани с тероризъм, неправомерно задържане и "произволно прилагане на местните закони", предаде близката до Доналд Тръмп телевизия Fox News.

Препоръката идва на фона на ескалацията на близо четиригодишната война между Русия и Украйна. Властите в САЩ имат ограничени възможности да помагат на американците, след като посолството в Москва намали персонала си, а консулствата в Русия преустановиха дейността си, отбелязва Държавният департамент.

"Американските граждани в Русия трябва да напуснат незабавно. Руските служители често разпитват и заплашват американски граждани без причина", пише в документа. В предупреждението се казва още, че има прецедент руските служби за сигурност да арестуват американци по фалшиви обвинения. "Нa американците е отказвано справедливо отношение и били осъждани без достоверни доказателства", подчертават от департамента. На пътуващите също така е било казано да преразгледат внасянето на електронни устройства в страната, тъй като се наблюдават, пише БГНЕС.

Поради санкциите американските дебитни и кредитни карти вече не работят в Русия и "изпращането на електронни парични преводи от Съединените щати към Русия е почти невъзможно", се казва в предупреждението. В него пише, че туристите, които решат да посетят Русия, трябва "да бъдат готови за възможността за задържане за неизвестен период от време".

"Излезте от всички акаунти в социалните медии и не влизайте в профилите си в социалните медии, докато сте в Русия. Подгответе завещание и посочете подходящи застрахователни бенефициенти или пълномощно", се казва още в предупреждението.

Съгласно военното положение властите в Москва могат да въвеждат полицейски час, да конфискуват имущество, да ограничават движението, да задържат чужденци, да преместват насилствено жители и да ограничават публичните събирания.

