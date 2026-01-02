САЩ предупредиха гражданите си да напуснат Русия

Държавният департамент поднови предупреждението си за отказ от пътуване в Русия. Той посочва множество рискове, свързани с тероризъм, неправомерно задържане и "произволно прилагане на местните закони", предаде близката до Доналд Тръмп телевизия Fox News.

BREAKING: US State Department advises US citizens to leave Russia immediately due to high risks.



The State Department warns Americans of high risks due to terrorism, unlawful detentions, and arbitrary enforcement of local laws amid the escalation of the Russia-Ukraine war. pic.twitter.com/tOSZTfLt7R — World Source News (@Worldsource24) January 2, 2026

Препоръката идва на фона на ескалацията на близо четиригодишната война между Русия и Украйна. Властите в САЩ имат ограничени възможности да помагат на американците, след като посолството в Москва намали персонала си, а консулствата в Русия преустановиха дейността си, отбелязва Държавният департамент.

"Американските граждани в Русия трябва да напуснат незабавно. Руските служители често разпитват и заплашват американски граждани без причина", пише в документа. В предупреждението се казва още, че има прецедент руските служби за сигурност да арестуват американци по фалшиви обвинения. "Нa американците е отказвано справедливо отношение и били осъждани без достоверни доказателства", подчертават от департамента. На пътуващите също така е било казано да преразгледат внасянето на електронни устройства в страната, тъй като се наблюдават, пише БГНЕС.

U.S. citizens are being urged to leave Russia immediately and those who remain are advised to prepare a will and avoid using their social media accounts, Fox News reports, citing a U.S. State Department advisory.



The State Department warns Americans of high risks due to… pic.twitter.com/tuVfWIMEEr — Saint Javelin (@saintjavelin) January 2, 2026

Поради санкциите американските дебитни и кредитни карти вече не работят в Русия и "изпращането на електронни парични преводи от Съединените щати към Русия е почти невъзможно", се казва в предупреждението. В него пише, че туристите, които решат да посетят Русия, трябва "да бъдат готови за възможността за задържане за неизвестен период от време".

"Излезте от всички акаунти в социалните медии и не влизайте в профилите си в социалните медии, докато сте в Русия. Подгответе завещание и посочете подходящи застрахователни бенефициенти или пълномощно", се казва още в предупреждението.

Съгласно военното положение властите в Москва могат да въвеждат полицейски час, да конфискуват имущество, да ограничават движението, да задържат чужденци, да преместват насилствено жители и да ограничават публичните събирания.