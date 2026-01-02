Русия даде на САЩ контролер на украински дрон, за да докаже атаката срещу рециденцията на Путин ВИДЕО

Русия е предала на САЩ дешифрирани данни от украински дрон, потвърждаващи, че крайната му цел е бил обект в руската президентска резиденция в Новгородска област.

Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. Според Москва дронът е бил свален на 29 декември.

"Дешифрираните данни за маршрута и контролера на украинския дрон, който беше ударен от руски системи за противовъздушна отбрана в нощта на 29 декември 2025 г. над Новгородска област по време на терористичната атака срещу руската президентска резиденция, бяха предадени на представител на Офиса на аташето по отбраната в посолството на САЩ в Москва", се казва в съобщението.

Украйна отрече атака, като украинският президент Володомир Зеленски нарече руските твърдения "лъжи". Редица военни експерти се усъмниха в разпространяваната от Москва информация, подозирайки, че руският президент Владимир Путин търси повод да провали, организираните от САЩ преговори за мир в Украйна. ЦРУ също обяви, че не е имало украинска атака срещу резиденцията на руския държавен глава.

На 31 декември руското министерство на отбраната разпространи видеозапис на свален дрон с твърдението, че това е един от безпилотните апарати, използвани при украинска атака срещу официална резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област.

В записа руски военен описва подробно устройството на дрона, но не коментира произхода му. В понеделник руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че украинските сили са използвали 91 дрона при нападение срещу резиденцията, кото Украйна отрича да е извършила.

На 29 декември руският външен министър Сергей Лавров обяви, че при атаката са били свалени цели 91 дрона.