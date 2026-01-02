Южните сепаратисти в Йемен позволиха на Саудитска Арабия да се разположи в новозавладени територии

Подкрепяната от Обединените арабски емирства (ОАЕ) сепаратистка група в Йемен се съгласи на разполагането на сили, лоялни на Саудитска Арабия, в южните територии, които завладя миналия месец, отбелязвайки предпазлива стъпка към намаляване на напрежението между двамата съюзници от Залива. Това беше обявено в четвъртък от Южния преходен съвет (STC).

Саудитска Арабия и ОАЕ се включиха в конфликта в Йемен през 2015 г. с общата цел да победят подкрепяните от Иран хусити и да възстановят международно признатото йеменско правителство. Въпреки това, алиансът им се разпадна поради различия в вижданията за бъдещето на страната: Рияд подкрепя централното правителство, докато ОАЕ инвестира в изграждането на южното сепаратистко движение.

Заявление на STC за преструктуриране на силите

В официално изявление STC посочи, че ще продължи операциите си в провинциите Хадрамут и ал-Махра, които завзе през декември, като в същото време позволява разполагането на подкрепяни от Саудитска Арабия сили на Националния щит. „Днес започнахме операция за интегриране на южните сили на Националния щит, за да могат да поемат отговорностите и задачите, които се падат на нашите въоръжени сили“, се казва в изявлението на сепаратистите. Те подчертаха, че тази стъпка е насочена към защита на постигнатите успехи срещу хуситите по време на последната им офанзива.

Стратегическо значение на Хадрамут и ал-Махра

Двете провинции имат значителна стратегическа и икономическа стойност. Хадрамут граничи със Саудитска Арабия и е дом на най-големите нефтени находища в Йемен, включително терминала Дхаба на Арабско море. Ал-Махра е разглеждана като възможен маршрут за нов нефтопровод, който да позволи на Саудитска Арабия да изнася нефт, заобикаляйки протока Хормуз, ключов морски проход, често заплашван от Иран.

Рияд многократно призова STC да се изтегли от тези територии, особено по южната граница, като посочва националната сигурност като приоритет. AFP съобщи, че саудитските официални лица смятат частичното преструктуриране за недостатъчно и подчертават, че пълното изтегляне е необходимо за гарантиране на сигурността.

Ескалация между съюзниците от Залива

Напрежението между Саудитска Арабия и ОАЕ се засили след въздушния удар, нанесен от коалицията на Саудитска Арабия срещу пратка оръжия, предназначена за силите на STC в пристанището Мукала в Хадрамут. ОАЕ отрече твърденията и призова STC да се изтегли от новозавладените територии. След това министерството на отбраната на ОАЕ обяви планове за изтегляне на останалите си войски от Йемен, въпреки че повечето вече бяха напуснали страната през 2019 г.

Риск от независимост в Южния Йемен

Последната офанзива на STC увеличи вероятността Южният Йемен да търси пълна независимост. Фарея Ал-Муслими, изследовател на Залива и Йемен от Chatham House, описа споразумението за частично разполагане като по-скоро символично, отколкото реално решение. В момента STC контролира почти целия терен на предишния Южнен Йемен преди 1990 г., включително стратегическото пристанище Аден, главния търговски център на страната, и остров Сокотра.

Това консолидиране на властта значително укрепва възможността на STC да преследва независимост, като се има предвид икономическото и символичното значение на Аден. Анализатори предупреждават, че коалицията срещу хуситите остава нестабилна и може да се разпадне напълно.

Международна реакция

САЩ, Европейският съюз и ООН призоваха за спокойствие, предупреждавайки, че последните събития могат да задълбочат разделението в Йемен. В момента хуситите контролират около една трета от страната, главно на север и запад, включително столицата Сана. STC контролира около половината от територията, докато подкрепяните от Саудитска Арабия йеменски правителствени сили контролират по-малко от 15% от страната.