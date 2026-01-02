Протестите в Иран ескалират, Тръмп: САЩ са 'готови за намеса'

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон е готов да се намеси, ако иранските власти използват смъртоносна сила срещу мирни протестиращи, на фона на разрастващи се демонстрации срещу влошаващите се икономически условия, които все по-често прерастват в насилие.

В публикация в платформата си Truth Social в петък Тръмп заяви, че Съединените щати ще действат, ако иранските сили за сигурност започнат да стрелят и убиват демонстранти. Той определи подобни действия като обичайна практика за иранския режим и добави, че САЩ са „в пълна бойна готовност“. Изявлението дойде след съобщения за загинали по време на най-сериозната вълна от протести в Иран от три години насам.

Иранските власти реагираха незабавно. Али Лариджани, бивш председател на парламента и настоящ секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, обвини Израел и Съединените щати, че подхранват безредиците, без да представи доказателства. В публикация в X, платформа, блокирана в Иран, Лариджани предупреди, че евентуална американска намеса в това, което той нарече вътрешен въпрос, би довела до хаос в региона и би навредила на американските интереси. Той добави, че американците трябва да осъзнаят, че Тръмп поема опасен курс, и ги призова да мислят за сигурността на американските войници.

Протестите започнаха заради рязко повишаване на цените и задълбочаващата се икономическа криза, след като националната валута на Иран падна до рекордно ниски нива. Това, което първоначално бе стачка на търговци в Техеран, бързо се разпространи в няколко провинции. Към демонстрациите се присъединиха собственици на магазини, търговци от базарите и студенти, които скандираха лозунги срещу правителството. Макар мащабът да е по-малък в сравнение с националните протести през 2022 г., настоящата вълна е най-голямата проява на обществено недоволство оттогава.

Сблъсъците между демонстранти и сили за сигурност се засилиха през последните дни. Държавната телевизия съобщи, че доброволец от паравоенната организация Басидж е бил убит през нощта по време на протести в западния град Кухдашт. По различни данни най-малко шестима цивилни също са загинали при конфронтации със силите за сигурност в различни части на страната.

Агенция Фарс съобщи, че двама души са загинали при сблъсъци в Лордаган, в югозападната провинция Чахармахал и Бахтиари, а още трима в Азна, в съседната провинция Лурестан. Правозащитната организация Хенгав също съобщи за жертви, като заяви, че силите за сигурност са стреляли по протестиращи, убивайки и ранявайки няколко души. Според Хенгав още един протестиращ е бил застрелян в централната провинция Исфахан.

Кадри, разпространявани онлайн и все още непотвърдени, показват демонстранти, които хвърлят камъни по полицията в Лордаган. Фарс твърди, че протестиращи са атакували сградата на губернатора, банки и други държавни институции, и че въоръжени лица са се възползвали от безредиците. Агенцията заяви, че по-късно властите са иззели огнестрелни оръжия от няколко души, без да представи доказателства.

Най-ранният съобщен смъртен случай, свързан с настоящото напрежение, е от сряда вечерта, когато член на Басидж е бил убит, а 13 други ранени в Кухдашт, според медии, близки до властите. Фарс излъчи кадри на полицай, получаващ медицинска помощ, след като според твърденията е бил подпален по време на сблъсъците. Басидж, лоялна на върховния лидер аятолах Али Хаменей и свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, често се използва за потушаване на протести.

Властите предприеха бързи арести. Прокурорът в Кухдашт съобщи, че 20 души са задържани по време на протестите там. В окръг Малярд, западно от Техеран, бе обявено, че 30 души са арестувани по обвинения в нарушаване на обществения ред. Местен служител заяви, че задържаните са злоупотребили със законното си право на протест и че някои са пристигнали от съседни райони, за да участват.

Безредиците отразяват дълбокото недоволство от продължителната икономическа криза в Иран. Икономиката е под силен натиск от 2018 г., когато Съединените щати възстановиха мащабните санкции след оттеглянето на Тръмп от международното ядрено споразумение по време на първия му мандат. През декември инфлацията надхвърли 40 процента, което допълнително подкопа жизнения стандарт.

Иранският президент Масуд Пезешкиан се опита да намали напрежението, като смени управителя на централната банка и нареди на вътрешния министър да се вслуша в това, което той определи като легитимните искания на протестиращите. В изявление по държавната телевизия Пезешкиан заяви, че пренебрегването на проблемите с поминъка на хората би имало сериозни морални последици. В същото време властите предупредиха срещу злоупотреба със ситуацията и обещаха твърд отговор на безредиците.

Държавният департамент на САЩ заяви, че е обезпокоен от съобщенията за сплашване, насилие и арести на протестиращи, и призова иранските власти да прекратят репресиите. В съобщение на фарси ведомството изрази подкрепа за иранците, които настояват гласът им и правата им да бъдат уважавани.

Много иранци остават в тревожно очакване за развитието на събитията. Смъртта на млад доброволец от Басидж засили опасенията, че властите могат да я използват като претекст за по-жестоко потушаване, подобно на реакцията след протестите „Жени, живот, свобода“ през 2022 г. след смъртта на Махса Амини в полицейски арест. Това движение бе смазано със значителна сила, като стотици бяха убити, а хиляди хвърлени в затвора.