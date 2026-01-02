Пиратка разкъса пръстите на 14-годишен

Младеж на 14 години е с тежки наранявания на пръстите след експлозия на фойерверк в село Равда, съобщиха от ОДМВР Бургас.

На 31 декември 2025 г. около 23:55 ч., по време на новогодишния концерт в центъра на селото, при използване на неустановен тип и модел пиротехническо изделие (вероятно "пиратка"), то се възпламенило в лявата ръка на момчето.

Това причинява разкъсвания на пръстите му.

Пострадалият е транспортиран в УМБАЛ – Бургас, където му е оказана спешна медицинска помощ, предаде БГНЕС.

По случая е образувано досъдебно производство.