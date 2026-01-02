Краят на една епоха: Музикалният канал MTV вече не съществува
Източник: Уикипедия
Музикалният канал излезе за пръв път в ефир през 1981 година и с концепцията си даде старт на нова ера в музиката и поп културата. Много бързо се наложи като най-гледания музикален канал в света.
Възходът на цифровите стрийминг платформи като YouTube и TikTok обаче промениха музикалния пазар и станаха причина за закриване на телевизията.
По информация на Forbes MTV ще продължи да съществува в Съединените щати, но с фокус върху риалити формати, дигитални платформи и събития като видеомузикалните награди и Европейските музикални награди.
